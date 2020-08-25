Парковка на Луначарского в Динской. Ответ районной администрации

Ранее мы публиковали жалобу динчан на парковку около многоэтажного дома по адресу: Красная, 72 Б (фактически он находится на пересечении улиц Луначарского и Чапаева).

Заключается она в том, что около 5-этажного здания каждый день останавливаются и проезжают много машин, при этом парковочных мест для всех нет. Квартиры людьми заняты еще не все, но места на придомовой территории уже отсутствуют.

Паркуются водители неправильно. По закону, транспортное средство необходимо ставить в один ряд параллельно краю дороги (так как нет соответствующих дорожных знаков и разметки), но в реальности большинство стоит перпендикулярно, оставляя часть бамперов на проезжей части. Это тоже понять можно. На параллельную парковку хватит машин 4-5, остальные не поместятся и проблем возникнет еще больше: авто будут чаще подпирать друг друга, пробки – увеличиваться, конфликты – вспыхивать постоянно. Именно по этим причинам и пожаловались динчане, утверждая в итоге, что парковка по тому адресу вообще не предусмотрена для такого большого количества машин.

Сегодня, 25 августа, в редакцию “РВС” девушка прислала фото этого места со словами: “Как удобно, так и ставят машины. Въезд закрыт. Машины друг к другу стоят вплотную. С коляской не пройти. Не первый раз такое. Приходится ходить по дороге”.

В прошлый раз мы делали запросы в ГИБДД Динского района и администрацию Динского поселения.

В первом ведомстве ответили, что управляющей компании домовладения на Красной, 72 Б предложено обустроить места, выделенные под стоянку (парковку), дорожными знаками 6.4 “Парковка (парковочное место)” с табличкой 8.6.1 для осуществления параллельной парковки, а также установить таблички 8.17 “Инвалид”, применяемые совместно со знаком 6.4 для обозначения парковочного места, отведенного для стоянки автомобилей, на которых есть опознавательный знак “Инвалид”.

Только как решат проблему установки знаков и разметки, не совсем понятно. Ведь машин от этого меньше не станет, водители препятствовать друг другу тоже не перестанут.

В администрации же сообщили обратное: со стороны Луначарского стоянка вовсе отсутствует, дорожные знаки и горизонтальная разметка там не требуются. Водители при выборе места для остановки или стоянки должны руководствоваться ПДД.

Местные жители тогда рассказали, что в ведомстве им сообщили: для обеспечения стоянки этого дома планируется выкупить соседний участок, заасфальтировать его и все обустроить, однако никто ничего так и не купил.

В ответе на запрос в Динском поселении об этом ни слова не сказали. Поэтому мы решили узнать в районной администрации: раз есть новостройка, где же в итоге будет находиться парковка? Ответ прислали следующий.

Проектной документацией предусмотрено благоустройство территории, проезды, площадки различного назначения, в том числе для парковочных мест с учетом количества проживающих граждан, часть из которых расположена на существующей парковке на Луначарского. Где остальная часть, не рассказали.

Разрешение на строительство было выдано администрацией Динского сельского поселения на основании проектной документации.

По словам ведомства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 12 марта 2020 года. Прежде чем его выдать, изучены документы, в том числе заключение органа государственного строительного надзора о том, что дом соответствует требованиям проектной документации, энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Кроме этого, многоэтажка соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям, установленным в разрешении на строительство.