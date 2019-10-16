Пациент Динской ЦРБ: ночью в палате нам холодно

В редакцию «РВС» позвонила женщина. Она рассказала, что на данный момент находится со своим ребенком в Динской центральной больнице. По ее словам, спать ночью в медицинском учреждении уже холодно. Сезон начался, но отопление еще не включили. Пациентка задалась вопросом, когда начнут отапливаться бюджетные организации.

Журналист «РВС» связалась с исполняющим обязанности главного врача Динской ЦРБ Виталием Щербахой. Он рассказал, что по нормативам отопление должны включить, когда среднесуточная температура воздуха +8 градусов и ниже будет держаться в течение пяти суток, но отапливать в больнице, возможно, начнут раньше. По его словам, сейчас осуществляется контроль температуры. Как только она даст низкий показатель, станет меньше положенной, отопление сразу же запустится. Он отметил, что у многих пациентов в больнице еще открыты окна, одним холодно, другим наоборот. Запуск отопления ожидается со дня на день.

Как прокомментировали на официальной странице в инстаграме администрации Динского района, с наступлением холодов отопление начнут включать в лечебных учреждениях, в детских садах и школах по заявочному принципу, а позже и всем остальным потребителям.

Что касается этой темы в целом, то в целях контроля за своевременным пуском теплоснабжения в многоквартирные дома с центральным отоплением в Динском районе организована работа телефонов горячих линий.

Своевременное информирование позволит коммунальным службам оперативно реагировать на происшествия, устранять нештатные ситуации и обеспечивать надежность систем теплоснабжения населенных пунктов в осенне-зимний период.

Телефоны горячих линий будут работать в течение всего отопительного периода 2019-2020 года.

Если в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях вопросы не решаются, жители района могут обращаться в ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам: 8(86162)6-12-01 или 112.