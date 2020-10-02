Пациентка: “Врачи тратят драгоценное время, а оно связано с моей ЖИЗНЬЮ!”

В Динскую ЦРБ поступила женщина с диагнозом ВИЧ. Ее представитель передал нам ее жалобу с криком о помощи.

«Я поступила в ГБУЗ Динская ЦРБ 22 сентября. Мой установленный диагноз: ВИЧ, основания для поступления в больницу – повышение температуры и ухудшение состояния по основному диагнозу.

Меня положили в инфекционное отделение в палату с другими людьми, какие у них диагнозы, мне не сообщили.

Так же, как и не сообщили моим соседям по палате, какой у меня диагноз. 26 сентября к нам в палату доставили еще одну женщину. 29 сентября ей был поставлен диагноз COVID-19, все это время мы с ней контактировали.

С 22.09.2020 г. у меня были взяты анализы один раз, назначены антибиотики 2 раза в день – это все. Более ничего не предпринимали.

Я многократно жаловалась лечащему врачу, поясняя ему, что мне не подходит данное лечение, мне становится хуже и необходимо учитывать мой основной диагноз. Лечение должно быть правильно подобрано. Врач полностью игнорирует мои жалобы, лечение не меняет. Он не идет на контакт для обсуждения моего состояния здоровья, информацию утаивает.

Так как все мои родственники проживают далеко, а у меня очень плохое самочувствие для отстаивания своих прав, ходить сама практически уже не могу, стабильная слабость, чем и пользуется персонал ГБУЗ Динская ЦРБ.

30 сентября моя родственница дозвонилась врачу с жалобами, после чего мне назначили одну капельницу.

Санитарные условия ужасные, отношение персонала халатное, внимание медиков к больным отсутствует, чтобы кого-то дозваться или допроситься, необходимо целый день практически «ловить» персонал, как обслуживающий, так и руководство.

Полный беспредел. Контроль со стороны руководства отсутствует, кто что хочет, то и делает. Возникает вопрос: если руководство ГБУЗ Динская ЦРБ не в состоянии предоставить мне качественное и необходимое (по моему диагнозу) лечение, почему меня не перенаправляют в другое более профильное медицинское заведение? Врачи тратят мое драгоценное время, которое связано с моей ЖИЗНЬЮ!» – написано в письме.

Обратившаяся также добавила, что, несмотря на ее диагноз, медперсонал не надевал перчаток в то время, когда брал у нее анализы или ставил капельницу.

Руководствуясь законодательной базой, женщина считает, что в отношении нее допущен ряд нарушений:

незаконный отказ от предоставления медпомощи, гарантированной государством (с учетом диагноза ВИЧ);

оказание медпомощи в неполном объеме и ненадлежащего качества;

некачественная медпомощь, которая не соответствует установленному государственному стандарту;

халатность и злоупотребление со стороны медработников;

сокрытие информации и недостаточное информирование о поставленном диагнозе в настоящее время, методах лечения и их последствиях.

В разделе «прошу» самым главным пунктом, который выделен заглавными буквами, женщина просит предоставить ей качественное и профессиональное лечение в кратчайшие сроки, ведь речь идет о ее жизни.

Пациентка уже с трудом разговаривает, ей очень тяжело, но главное – она неимоверно хочет жить! Ее представитель уже передал жалобу в прокуратуру.

Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву, чтобы он прокомментировал данную ситуацию. Он пояснил, что пациентка получает терапию по своей стадийности, уход достаточен. Он отметил, что персонал при работе с ВИЧ-больными получает надбавки и они обязательно соблюдают все специальные требования – по обработке палаты, по забору биоматериалов, тем более используют перчатки.

"Динская ЦРБ намерена подать на представителя в суд за клевету", - подытожил Сергей Чикишев.

Мы связались с прокуратурой Динского района. Нам сообщили, что ведомство организовало и проводит проверку по данному факту.