Пациенты: когда отремонтируют физкабинет в Новотитаровской?

В «РВС» обратилась жительница Новотитаровской. По ее словам, не только ее, но и других пациентов физкабинета в их поселении интересует вопрос: когда же проведут ремонт в этом помещении?

«С первым ребенком 10 лет назад и со вторым сейчас посещаю физкабинет в нашей больнице. К сожалению, ремонта там как тогда не было, так и сейчас. Мы, мамы и пациенты, считаем, что это очень важный и нужный кабинет для нашей станицы. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, там ведь не так много работы проделать необходимо. К тому же там прохладно», - написала девушка свой крик души.

Главный врач ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК Эдуард Асланян рассказал, что в помещениях Новотитаровской районной больницы №1 температурный режим поддерживается в пределах 20-22 градусов, строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».