Пчеловоды Динского района: “Чем и когда будут обрабатывать поля?”

Хотя на улице еще зима, пчеловоды Динского района уже беспокоятся о том, как и когда будет проходить обработка полей, ведь от этого зависит, смогут ли они уберечь своих пчел от гибели.

В прошлом году пасечники не раз обращались в “РВС” с жалобой на падеж пчел. Они связывали это с тем, что растения обрабатывали пестицидами, которые ядовиты для насекомых. Проблема заключалась в том, что никто не оповещал население о планируемых работах.

В этом году пчеловоды решили действовать на опережение. Их очень волнует вопрос обработки полей в 2020 году.

“Насколько нам известно, сейчас уже сами семена обрабатывают пестицидами. Они изначально опасны для пчел. А только в Пластуновской 300 гектаров засеяны рапсом. Как будут обрабатываться эти культуры в текущем году? Людей будут предупреждать перед этими манипуляциями?

Иначе у нас попросту вымрут пчелы. Это нанесет большой урон не только самим владельцам, но и природе. У кого пасеки в промышленных масштабах - те смогут вывезти их. А что делать нам - тем, у кого по 3-5 ульев?” - переживают местные пчеловоды.

Журналист “РВС” обратилась в администрацию МО Динской район, где уполномоченные специалисты управления сельского хозяйства прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что в 2019 году на территории Динского района не было выявлено фактов нарушения технологической дисциплины при обработке рапса.

“Ответственность за нарушения каких-либо требований законодательства или правил применения пестицидов полностью ложится на специалистов хозяйств”, - объяснили в в администрации.

Также там отметили, что “хозяйствующие субъекты обязаны информировать о начале химических обработок посевов, близость которых к санитарным зонам или размещенным пасекам может создавать угрозу, через доступные средства массовой информации.

Со своей стороны владельцы пасек обязаны согласовывать места их размещения с собственниками или пользователями сельскохозяйственных угодий”.

Журналист “РВС” пообщалась и с главным агрономом ООО “Агрохолдинг Васюринский” Андреем Васильевым, так как это предприятие владеет основными посевами озимого рапса в Динском районе.

Он рассказал, что рапсом засеяны 774 гектара. Размещены они на полях в сторону села Суворовского, рядом с бывшей бригадой № 3.

“Химическая прополка будет производиться в начале апреля. Фунгицидная обработка (лечение растений от болезней) - в конце апреля - начале мая. А во время цветения проведут инсектицидную обработку (от вредителей). Она и является самой серьезной. Но мы будем подбирать наименее вредные для пчел препараты ”, - объяснил Андрей Васильев.

Он также порекомендовал зарегистрироваться всем пасечникам у глав сельских поселений, так как они будут оповещены заранее перед каждой обработкой полей, которая может принести вред пчелам.