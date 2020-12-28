Пенсии с 1 января увеличатся. Формула расчета

Увеличатся пенсии на 6,3%.

Как сообщили в управлении ПФР по Динского району, прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии.

“Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждёт повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 6,3%", – пояснили в ведомстве.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044,48 рублей в месяц. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2020 году составит 98,86 рублей.

Неработающим малообеспеченным пенсионерам в следующем году пенсию индексируют сверх прожиточного минимума. Даже если у него уже установлена социальная доплата до прожиточного минимума. В Краснодарском крае на 2021 год он установлен в размере 9922 рублей.

Разрыв между доходами и прожиточным минимумом будет компенсироваться за счет федеральной социальной доплаты.