Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за оскорбление президента в Интернете

Динской районный суд оштрафовал жителя станицы Васюринской Анатолия Лилейкина на 70 тыс. рублей.

Пенсионер разместил пост на своей странице в сети «ВКонтакте», в котором назвал президента «преступником» и «самозванцем» и обвинил его в «преступном сговоре» с председателем ЦИК Эллой Памфиловой:

«Владимир Путин – государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой Владимир Путин захватил должность Президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим», - данная цитата приводится в решении по административному делу на сайте Динского районного суда.

За это в декабре прошлого года его и привлекли к административной ответственности.

Мужчина “совершил мелкое хулиганство, то есть распространение в сети "Интернет", информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ)”, - указано на сайте Динского районного суда.

На заседании Лилейкин подтвердил авторство текста, но свою вину не признал.

Как оказалось, это уже не первый случай, когда пенсионера привлекают к ответственности.

В 2010 году Анатолия Лилейкина осудили за «распространение клеветнических сведений» в отношении судьи, который выносил решение по гражданскому делу, где пенсионер выступал одной из сторон.

Тогда мужчину признали виновным по части 3 статьи 298 УК (клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и приговорили к двум годам колонии-поселения.