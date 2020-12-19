Пенсионерка из Динской осталась на улице после пожара

Валентина Шишкова нуждается в нашей с вами помощи. Ей за 80, она осталась без жилья, совсем одна.

В станице Динской на улице Советской в конце ноября случился пожар. Сгорел жилой дом. Как выяснилось, в нем проживала пожилая женщина. Во время пожара она успела выйти на улицу. Пожарные приехали быстро, но спасти строение не удалось, сгорело все. Остались только стены и прогоревшая крыша.

Нам удалось связаться с владелицей сгоревшего дома. Сейчас бабушка ночует у соседки. Родных у нее нет и помощи ждать не от кого.

Валентина Шишкова привыкла все делать сама. Даже сейчас, когда ей за 80, она продолжает работать. Это человек “той еще закалки”.

Однако, как бы она ни старалась, восстановить дом собственными силами ей не по плечу. На это нужны значительные ресурсы финансов и физического труда.

На территории домовладения у женщины находится старая времянка, в которой она иногда находится. Но постройка очень ветхая и требует ремонта. Бабушка Валя попросила помочь ей отремонтировать крышу и поставить дверь. Ведь нет ничего лучше своего уголка.

Давайте поможем пенсионерке справиться с ее бедой. Кто чем может - строительными материалами, деньгами, помощью в осуществлении ремонтных работ.

Телефон ее соседки Светланы для связи 8-928-295-63-50.