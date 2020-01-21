Пенсионерка отдала мошенникам более 100 тысяч рублей

Динчанка, увидев в Интернете рекламу биологически активных добавок, заказала их себе. БАДы прислали по почте. Какое-то время пенсионерка их принимала.

Затем ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что компания, производящая эти БАДы, совершает преступную деятельность.

«Данные биологически активные добавки вредны для здоровья. Вам как пострадавшей положена компенсация в размере 1 миллиона рублей», - сообщили женщине по телефону.

После этого под различными предлогами (оплата трансфера, инкассаторской машины для доставки денег) звонили женщине и просили перевести определенную сумму злоумышленникам. Объясняли, мол, сначала нужно оплатить подоходный налог, чтобы затем динчанке выплатили компенсацию.

Звонки поступали пенсионерке регулярно.

В итоге женщина перевела мошенникам более 100 тысяч рублей.

В пресс-службе отдела МВД России по Динскому району сообщили, что данный материал зарегистрирован, по нему проводится проверка.

В связи с очень сильно участившимися случаями мошенничества на территории Динского района полиция призывает людей быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников.

Напомним, что мошенничество можно разделить на дистанционное (когда обманные действия происходят без «живого» общения) и контактное.

Наиболее распространенное среди первого типа:

Телефонное мошенничество. Зачастую оно проявляется, когда звонят злоумышленники и говорят, что ваш близкий родственник попал в беду (смертельное ДТП, задержали за хранение наркотиков и т. д.). Чтобы его спасти, необходимо экстренно, не вешая трубку, пойти к банкомату и перевести деньги на указанный счет.

Еще один вариант — звонок «сотрудника банка». Мошенники звонят людям, представляются сотрудниками службы безопасности какого-то крупного банка и сообщают, что «ваша карта заблокирована ввиду кибератаки на нее. Чтобы разблокировать, необходимо подойти к банкомату и совершить какие-то действия/зайти в мобильный банк и провести какую-то операцию», при этом нельзя положить трубку. И люди сами же выдают всю конфиденциальную информацию из сообщений от банка, данные карты.

Как в случае, описанном выше, звонят, представляются полицейскими, говорят, что человек стал потерпевшим по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов и лекарственных средств. Более того, мошенники даже предоставляют тем, кто сомневается, некие "правовые документы". Правда, прежде чем перечислить гражданам компенсацию, мошенники просят сперва перечислить на указываемые ими платежные реквизиты необходимый взнос в качестве уплаты "налога", "страхового взноса" или "госпошлины" за получение компенсации, предварительно сообщив свои паспортные данные. Якобы без этого не получится в дальнейшем возместить потерпевшим моральный вред.

В Интернете не меньше мошенников. Например, на популярных торговых площадках, где можно приобрести различные товары, стало много обмана.

Например, если вещь, которая вам приглянулась, стоит несоизмеримо дешевле, нежели подобные у других продавцов, то в 90 % случаев это объявление «липовое». Вас попросят перевести деньги за товар на карту, ведь «мне уже позвонило много людей, но я продам вам». Ни в коем случае не делайте этого, иначе вы их никак не вернете.

Распространено и контактное мошенничество. Злоумышленники хотят любым способом попасть в дом — представляются сотрудниками газовой службы, коммунальщиками, пытаются продать какой-то товар.

После того как они заходят в жилище, начинают манипулировать хозяевами. Чаще всего это рассчитано на пенсионеров, которых легче обмануть.

Мошенники производят аферу с купюрами либо же дают сдачу фальшивыми деньгами.

В итоге негодяи выманивают «гробовые деньги» у пожилых людей.

Злоумышленники становятся все хитрее, преступных схем — все больше. Сейчас людям просто необходимо быть бдительными. Если вы попали в какую-то из подобных ситуаций, лучше сразу скажите, что позвоните в полицию. Такая мера отпугнет преступников.

Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в отдел МВД России по Динскому району по адресу: ст. Динская, ул. Шевченко, 25; по телефону дежурной части 8 (86161) 6-15-94 или 102, 02.