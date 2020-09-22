Пенсионерку обеспокоили толпы людей в МУП

Когда в Динской во всю переоформляли договоры из-за смены организации по водоснабжению и водоотведению, в редакцию “РВС” обратилась 80-летняя женщина.

Беспокойство у нее вызвали толпы людей в коридоре МУП “Динком “ТЕПЛО”, никто, по словам динчанки, там не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора.

“Маски только у сотрудников. Социальной дистанции нет. Коридорчик узенький, маленький. Люди стоят по несколько часов. Можно же найти выход из положения”, – сетует пенсионерка.

Ходила она туда несколько дней, но очередь выстоять так и не удалось. Ее контакты и адрес мы передали руководству МУП “Динком “ТЕПЛО”.

Позже они оповестили, что представитель их организации для заключения договора был отправлен на следующий день после обращения.

В самом МУПе был издан приказ “О назначении ответственных лиц за осуществление санитарно-противоэпидемиологических мероприятий” и разработан план мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции на период до 31 декабря 2020 года, утверждена инструкция по входному контролю. В организации выдают антисептические средства, проветривают, по графику делают влажную уборку и дезинфекцию помещения.

МУП “Динком “ТЕПЛО” информирует: оплачивать по единой квитанции услуги ЖКХ можно не только у них, но и удаленно через “Сбербанк Онлайн”, кассы банков и прочие организации, способные принять оплату.

Телефонный номер 8(861)5-82-42 работает исправно, в связи с загруженностью входящих звонков не все абоненты могут дозвониться с первого раза.