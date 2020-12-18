Пенсионный будет работать в выходные для приема заявок на детские выплаты

После решения президента о единоразовых новогодних выплатах детям до 7 лет включительно Пенсионный фонд Динского района рассказал, что будет работать в выходные дни для приема заявлений. Прием будет проходить 19 и 20 декабря с 8.00 до 16.00 по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского, 61.

Кому нужно подать:

1) если вы имеете право на выплату на ребенка, но еще не получали ни одной из предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году,

2) если ранее представленный банковский счет был закрыт.

Как подать заявление:

1) написать заявление в Пенсионный фонд лично;

2) подать заявку на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Для всех, кто ранее получал выплаты на детей, сумма в размере 5000 рублей будет зачислена в декабре автоматически.