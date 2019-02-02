Пенсионный фонд: Социальные выплаты повышаются с 1 февраля

С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. На 4,3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают порядка 540 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан, проживающих в Краснодарском крае. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год.

Как сообщают в Пенсионном фонде, на 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий – 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение на 4,3%, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера.

Ранее с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.