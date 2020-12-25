Переход на карты «Мир» продлили до июля 2021 года

Как сообщается на «Госуслугах», банк России в очередной раз продлил период для зачисления социальных выплат на карты любых платежных систем. Теперь срок перехода на карты «Мир» – 1 июля 2021 года.



До этой даты детские пособия и пенсии можно получать на карту любой платежной системы или на счет, не привязанный к каким-либо картам.

Ранее переход планировалось завершить до 31 декабря 2020 года. Но и в первой половине 2021 года банки смогут зачислять социальные выплаты на любые счета.

Для новой выплаты на детей до 8 лет иметь карту «Мир» необязательно в любом случае.