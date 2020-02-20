Будет ли ДК в Нововеличковской муниципальным?

На 7-й сессии Совета депутатов Васюринского сельского поселения глава Динского района Евгений Пергун отдельное внимание уделил вопросу о состоянии Домов культуры муниципалитета.

Он отметил, что районная администрация смотрит за ситуациями с ДК. Все они сейчас находятся в разных положениях.

“Например, если сравнивать Дом культуры Васюринской с ДК Пластуновской, где недавно был проведен капитальный ремонт, это одна ситуация. Если сравнивать с той же Нововеличковской, где великая проблема Дом культуры просто приобрести в собственность муниципалитета, не говоря уже о ремонте, то тут, конечно, Васюринская в привилегированном положении”, - пояснил Евгений Пергун.

В своей речи глава района сообщил местным, что в прошлом году отремонтирован ДК в Динской, в этом году средства выделены на ремонт Дома культуры Мичуринского сельского поселения, у которого уже готова проектно-сметная документация.

В продолжении он добавил:

“И сейчас, надеюсь, 20 млн выдаст край на приобретение ДК в Нововеличковской, чтобы выкупить его у предприятия СПК “Колос” и первым делом получить в собственность, после чего заняться проектной документацией и капитальным ремонтом”, - рассказал о планах глава Динского района.

Напомним, ранее “РВС” писала о том, что жители Нововеличковского сельского поселения обеспокоены судьбой местного Дома культуры. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Никакие работы владелец по его ремонту не проводил. Три месяца назад станичники на одной из площадок с объявлениями заметили публикацию о продаже помещения.

Известно, что вопрос с ДК у администрации Нововеличковского сельского поселения находится на постоянном контроле.

Какой будет итог, покажет время. А пока вопрос остается открытым. “РВС” следит за развитием событий.