Переезд снова закроют, но автотранспорт сможет проехать

Как сообщает администрация Динского района, с 20.00 22 мая до 8.00 23 мая, а также с 20.00 23 мая до 8.00 24 мая на переезде 633 км станицы Пластуновской, пересекаемом автодорогой «село Суворовское – станица Пластуновская», Краснодарская дистанция пути проведет аварийные работы.

Рабочие устранят просадку пути, заменят рельсовые скрепления, выправят и отрихтуют железнодорожный путь с полным закрытием железнодорожного переезда для движения автотранспортных средств.

На период проведения работ в зоне железнодорожного переезда будет оборудован временный настил и выставлены сигналисты для пропуска автотранспорта.