Пермяк выиграл в лотерее более 545 млн.рублей

Сейчас «Столото» ищет жителя Перми, выигравшего более 545 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба «Столото», 30 августа, разыграли рекордный суперприз лотереи «Гослото «4 из 20» – 545 947 491 рубль. Это второй по величине выигрыш за всю историю гослотерей в нашей стране.

Пока имя победителя неизвестно, он должен приехать для оформления своего выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москве. Известно лишь, что это пермяк, который купил билет на 2218-й тираж за 200 рублей.

По правилам «Гослото «4 из 20», для выигрыша суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливый обладатель кругленькой суммы выбрал 20, 1, 7, 3 в первом поле билета и 18, 10, 15, 4 – во втором.

На данный момент — это второй по величине лотерейный выигрыш в России: