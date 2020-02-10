Первый в крае школьный бассейн открыли в Динской

7 февраля в школе №1 Динской состоялось официальное открытие крытого плавательного бассейна.

На мероприятии присутствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, глава Динского района Евгений Пергун, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орлов, председатель районного Совета депутатов Юрий Ильченко, заместитель главы администрации МО Динской район Александр Фисун, глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, Надежда Ивановна заместитель председателя районного Совета депутатов МО Динской район, начальник управления капитального строительства по Краснодарскому краю АО “ГК “ЕКС” Сергей Хлебкович.

Все гости поблагодарили причастных к реализации проекта.

Первой с приветственным словом выступила директор школы №1 Лилия Булатова:

“Для нашей школы, для всего Динского района сегодня поистине историческое событие - открывается первый школьный бассейн. Мы несказанно рады, что теперь у наших детей есть новый объект, на котором они могут заниматься спортом, развиваться, достигать новых побед и просто укреплять здоровье. Бассейн реализован по последнему слову строительства и техники, из высокотехнологичных материалов, оснащен высокотехнологичным оборудованием”, - отметила она.

Вступительную речь сказал и глава Динского района Евгений Пергун:

“Как правильно было отмечено, это первый бассейн в школе. Очень много сделано, чтобы он здесь появился. Лет 10-20 назад о таких объектах можно было только мечтать. Многие школы даже на сегодняшний день не имеют еще спортзала. Интересный момент в том, что мы видим, какая была небольшая территория школы, и как красиво и гармонично вписалось здание. Все очень компактно, удобно. Я уверен, что этот объект будет приносить радость и пользу всем нам. Всем, кто участвовал в реализации объекта, огромные слова благодарности, детям - спортивных успехов и здоровья”.

Председатель районного Совета депутатов Юрий Ильченко тоже присоединился к поздравлениям, отметив:

“Это огромный труд администрации Краснодарского края, района, депутатов, труд всех ветвей власти. И сегодня мы видим результат. Дети, все для вас, для вашего здоровья, благополучия, чтобы были сильными, ловкими, смелыми и умели плавать”.

Глава муниципалитета вручил благодарность начальнику управления капитального строительства по Краснодарскому краю Сергею Глебковичу.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин пожелал школьникам, чтобы все вошли в состав сборной Динского района по плаванию и успешно сдали нормы ГТО.

“Министерство спорта ждет вас всех в качестве спортсменов, тренеров и инструкторов. Добро пожаловать в спорт!”, - дополнил он.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орлов привел региональную статистику:

“За 4 года в Краснодарском крае было построено 36 школ, из них 10 - в 2019 году. 14 планируется в 2020. Это мощный вектор развития образования. Прилагаются все меры, чтобы дети полноценно развивались”, - пояснил он.

Школьники подготовили для гостей музыкальные номера.

В знак официального открытия была перерезана красная лента.

Пловцы в малой и большой чашах устроили представления на воде. На открытие приехали и спортсменки из из федерации синхронного плавания Краснодарского края. Они показали одних из своих номеров.

Напомним, строить бассейн решено в 2016 году. В конце 2019 года проект был полностью реализован.



