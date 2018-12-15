Первый заместитель главы района покинула свой пост
Первый заместитель главы Динского района Валентина Оленич 14 декабря 2018 года написала заявление об уходе по собственному желанию. С 15 декабря она официально покинула занимаемую должность.
Сейчас обязанности главы исполняет Александр Щербаха (заместитель по вопросам гражданской обороны, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами, казачества, физической культуры и спорта).
Как сообщили «РВС» в администрации Динского района, Сергей Пономарев официально продолжает числиться главой. Он находится в отпуске до 17 декабря.
«На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало», - объяснили в администрации.
Комментарии
Побежали с корабля
Комментарий удален администратором.
Самый криминальный район в самом криминальным субъекте РФ.
Как бы ее не сделали виновной
Комментарий удален администратором.
Девочек обижать нельзя.
Да там такая девочка, попала через постель на пост. Есть домашнее прон видео, где она изображает собачку у Пономарева. Так что все как говорится по заслугам, что удивительно для нашей страны.