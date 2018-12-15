Первый заместитель главы района покинула свой пост

Первый заместитель главы района покинула свой пост

Первый заместитель главы района покинула свой пост

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11 дней назад Валентина ОленичГазета РВСГлава Динского районаДинскаяДинской районНовостиСергей ПономаревЧиновники

Первый заместитель главы Динского района Валентина Оленич 14 декабря 2018 года написала заявление об уходе по собственному желанию. С 15 декабря она официально покинула занимаемую должность.

Сейчас обязанности главы исполняет Александр Щербаха (заместитель по вопросам гражданской обороны, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами, казачества, физической культуры и спорта).

Как сообщили «РВС» в администрации Динского района, Сергей Пономарев официально продолжает числиться главой. Он находится в отпуске до 17 декабря.

«На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало», - объяснили в администрации.

Комментарии

дачник
дачник 11 дней назад

Побежали с корабля

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25
Вести с полей
Вести с полей 11 дней назад

Комментарий удален администратором.

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20
Валерий
Валерий 10 дней назад

Самый криминальный район в самом криминальным субъекте РФ.

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20
Alen
Alen 10 дней назад

Как бы ее не сделали виновной

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12
Гаичник в дёсна с мудератором
Гаичник в дёсна с мудератором Вести с полей 10 дней назад

Комментарий удален администратором.

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13
Петрович
Петрович 8 дней назад

Девочек обижать нельзя.

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1
Щпион
Щпион Петрович 17 часов назад

Да там такая девочка, попала через постель на пост. Есть домашнее прон видео, где она изображает собачку у Пономарева. Так что все как говорится по заслугам, что удивительно для нашей страны.

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