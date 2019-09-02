Первый звонок в школе № 3 ст. Динской (фоторепортаж)

Первый звонок в школе № 3 ст. Динской (фоторепортаж)

Первый звонок в школе № 3 ст. Динской (фоторепортаж)

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21 минуту назад Газета РВСДинскаяДинской районРВСШкола № 3

Торжественная линейка прошла во дворе школы.  Собрались ученики, их родители, учителя. Главные  участники праздничной линейки - первоклассники.

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Почетное право дать первый звонок в новом учебном году получили одинадцатиклассник Роман  Геворкян и первоклассница София Фисенко.

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В первый класс школы пошел Костя Веприков - неоднократный герой наших публикаций.  У Кости - спинально-мышечная атрофия. Активный и смышленый мальчишка  не может долго стоять и ходить. Динчане помогали собирать средства на покупку инвалидной коляски, чтобы Костя смог учиться в школе. Во время новогодней акции "РВС" Костя получил в подарок от динчан наборы "Лего".  В класс сына на руках внесла мама Катя. Image titleImage title

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