Первый звонок в школе № 3 ст. Динской (фоторепортаж)

Торжественная линейка прошла во дворе школы. Собрались ученики, их родители, учителя. Главные участники праздничной линейки - первоклассники.

Почетное право дать первый звонок в новом учебном году получили одинадцатиклассник Роман Геворкян и первоклассница София Фисенко.

В первый класс школы пошел Костя Веприков - неоднократный герой наших публикаций. У Кости - спинально-мышечная атрофия. Активный и смышленый мальчишка не может долго стоять и ходить. Динчане помогали собирать средства на покупку инвалидной коляски, чтобы Костя смог учиться в школе. Во время новогодней акции "РВС" Костя получил в подарок от динчан наборы "Лего". В класс сына на руках внесла мама Катя.



