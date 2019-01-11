Первоклашкам школы № 5 - о правилах дорожного движения

Первоклашкам школы № 5 - о правилах дорожного движения

Первоклашкам школы № 5 - о правилах дорожного движения

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4 часа назад Динской районНовости Динского районаОГИБДД по Динскому районуПДДПластуновскаяПропаганда ПДД

В рамках профилактического мероприятия "Внимание- дети" и профилактической акции "Ребенок- главный пассажир" в школе №  5 ст. Пластуновской  инспектором по пропаганде БДД Госавтоинспекции Динского района совместно с отрядом ЮИД данной школы было организовано профилактическое мероприятие для первоклашек. С ребятами  провели беседу на тему "ПДД в зимний период" и "Правила езды в автомобиле", показан тематический мультфильм по ПДД и проведена игра на знание правил отрядом ЮИД.

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