Первореченская школа вернулась с агрофестиваля с наградами

11 октября 2019 года делегация школы № 28 села Первореченского участвовала в фестивале достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль – будущее своими руками». В нем приняли участие более 500 человек из 28 муниципальных образований края.

В рамках мероприятия представили экспозиции урожая и проектные исследовательские работы в области сельского хозяйства. Участников оценивали по трем номинациям: «Лучшее оформление экспозиции», «Практическая исследовательская работа в области сельского хозяйства», «Лучшее выступление агитбригад».

По итогам фестиваля все были награждены дипломами.

“Наша агрошкола получила высокую оценку и 1 место в номинации «Практическая исследовательская работа в области сельского хозяйства». Также были отмечены результаты проектной деятельности обучающихся г. Сочи, Славянского, Гулькевичского, Новопокровского районов. Призовое 3 место мы получили в номинации «Лучшее выступление агитбригады». Заработать высокую награду нам помог танцевальный коллектив «Росинка» под руководством Ирины Петровны Чандолы. Администрация БОУ СОШ № 28 выражает коллективу и их руководителю огромную благодарность за эффективное сотрудничество в ходе агрофестиваля и желает «Росинке» новых творческих побед, неувядающей молодости, бодрости”, – рассказала заместитель директора по методической работе БОУ СОШ № 28 Ирина Стаценко.

Кроме того, участники фестиваля ознакомились с материально-технической базой «Детского образовательного агропарка», посетили теплицы, зоопарк.