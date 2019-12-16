Первое бесплатное занятие для пожилых в парке. Как это было?
В Комсомольском парке 16 декабря прошла первая утренняя разминка для пожилых людей, инициатором которой стала массажист Светлана Цименко. Об ее идее ранее уже писала «РВС».
В это утро на занятие пришли несколько человек: Зоя Мяновская, Любовь и Джон Притт (семейная пара переехала из Америки).
Первые 20 минут участники выполняли упражнения из практики Цигун*.
Затем Зоя Мяновская (в прошлом тренер) показала свои упражнения, которые очень полезны для здоровья.
Присоединились к разминке еще Дина и Анна, которые также активно участвовали в процессе, и показали, какие подходы могут использовать пожилые люди.
Как рассказала Светлана Цименко, получился некий обмен опытом и практиками.
Всего занятие длилось 40 минут.
Все его участники остались в восторге.
«Люди просят проводить такие встречи 3 раза в неделю, минут по 40. Из просьб — поближе к центру Динской, когда холодно — в помещении.
Если же такие занятия будут проходить на постоянной основе, то 15 постоянных участников легко наберется», -объясняет Светлана.
Следующая встреча состоится в понедельник, 23 декабря в 9.00 в Комсомольском парке. Пункт сбора — у входа со стороны «Аполлона». Занятие будет при условии, что не пойдет дождь.
Если вы желаете присоединиться, пишите на номер 8(918)441-28-63. Светлана не всегда отвечает на звонки, так как весь день проводит массажи, и не позволяет себе отвлекаться. Будет создана группа в WhatsApp, в которой Светлана разъяснит все вопросы по организации.
*Цигун — это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики.
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