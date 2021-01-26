Первое место в краевых соревнованиях по рукопашному бою у динчан

20-22 января в Краснодаре проходили краевые соревнования по рукопашному бою (отборочные соревнования в состав сборной Краснодарского края).

Спортсмены ГБУ КК СШОР "Краевой центр единоборств" заняли 1 общекомандное место (тренер – Александр Качкин).

Ребята показали следующие результаты.

Возраст 10-11 лет

1 место: Минченко Олег, Гребнев Кирилл, Бобов Дмитрий, Восоль Данил

2 место: Осипов Максим

Возраст 12-13 лет

1 место: Михно Кирилл, Чешенко Николай, Гуреев Никита, Норбаев Ферузбек

Возраст 14-15 лет

1 место: Минченко Егор, Аджамян Карен

2 место: Толмачев Даниил

3 место: Михно Артём, Попов Вадим

Возраст 16-17 лет

1 место: Марцен Арнольд

2 место: Гуренко Сергей, Шевченко Дмитрий

3 место: Скуб Семён

Возраст 18-21 год

1 место: Руденко Вячеслав, Качкина Александра.

Победители и призёры 12-21 год прошли отбор на Первенство России!