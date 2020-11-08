Первые поставки бесплатных лекарств для лечения коронавируса

После 9 ноября в Краснодарский край начнут поступать первые бесплатные препараты для амбулаторного лечения больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в данный момент региональное министерство здравоохранения проводит процедуру торгов.

Ранее край получил 213,5 миллионов рублей на организацию амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией. Уже определили список медицинских препаратов. Отмечается, что амбулаторное лечение и выдача препаратов будет проводиться бесплатно.

Также в планах краевого минздрава - приобретение аппаратуры для увеличения ПЦР-диагностики.











