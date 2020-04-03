Первые штрафы за нарушение карантина на Кубани и в Динском районе

В Краснодарском крае отряды самоконтроля проверили более 7 тысяч людей на предмет соблюдения карантинных мер.

Напомним, созданы эти отряды 2 апреля по поручению губернатора с целью контроля соблюдения режима в период карантина.

Вошли в них сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, казаки и общественники.

За это время 940 мобильных отрядов самоконтроля обследовали почти 4 тысячи объектов, проверили более 7 тысяч лиц. Составлено 68 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Материалы будут направлены в суд для принятия решения.

В Динском районе за 2 апреля людям выдали 52 уведомления с целью напомнить об опасности нахождения в общественных местах.

Сегодня, 3 апреля, как стало известно “РВС”, по состоянию на 16.00 уже составлено 7 протоколов об административном правонарушении за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ст. 6.3 КоАП РФ). 4 дела уже рассмотрены в суде – 4 человека получили штрафы по 15 тысяч рублей на каждого.

Напомним, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит от 50 до 150 тысяч рублей. Соответствующий закон о поправках в КоАП подписал Президент РФ.