Пешехода в Динской сбили, он не поскользнулся

Как сообщили в ОГИБДД по Динскому району, 15 июля в Динской на пересечении улиц Красной и Школьной сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре», в этот момент его сбил автомобиль ВАЗ-2104. Пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь.

Напомним, ранее одной из версий случившегося была история пассажирки отечественной машины о том, что мужчина переходил дорогу и поскользнулся на мокром асфальте, а водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2104 остановились помочь.

"Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов! Также хочется обратиться к пешеходам: переходите проезжую часть дороги только после того, как убедитесь, что переход безопасен", - призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.



