Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Все дело в том, что после допингового скандала в 2019-м, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российским спортсменам нельзя выступать с национальным флагом и гимном.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню "Катюша".

На чемпионате мира по хоккею гимн играет после матча в честь победившей команды.

Наши гандболисты первыми выступали без флага и гимна. Тогда вместо российского звучал гимн Международной федерации гандбола, а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России.