«Письма счастья» не приходили, а деньги с карты снимали регулярно

Нарушить ПДД и попасть на штраф – уже само по себе малоприятная история. Но, если уж так случилось, то хотелось бы вовремя узнать о нарушении и оплатить, воспользовавшись 50-процентной скидкой в 20-дневный срок. Но очень часто в последнее время «письма счастья» не приходят, люди знать не знают о нарушениях, а потом оказывается, что им «накапала» весьма солидная сумма.

Вот история динчанки, оказавшейся именно в такой ситуации.

- Все началось с того, что с моей карты стали снимать деньги за штрафы. Сначала – за один штраф, я не беспокоилась: мало ли, прозевала. А потом это стало массовым: каждую неделю с меня снимали деньги судебные приставы. Но при этом ни одного извещения о штрафах я не получала.

Сначала поехала к приставам в Динскую. Мне объяснили, что по штрафам, полученным с камер, нужно обращаться в Краснодар, там отдельное управление занимается именно этим вопросом.

Это межрайонный отдел на Ставропольской, 45. Приехала, попросила все исполнительные производства в мой адрес, которые числятся в их базе. Их было порядка 19 штук. Целая стопка. Спросила, что делать, поскольку никаких извещений о штрафах не получала и не согласна с тем, что сейчас должна оплачивать полную стоимость, если по закону имею право оплатить штраф в 20-дневный срок в половинном размере. Меня направили в ГИБДД. Объяснили, что если они отзовут эти исполнительные производства, тогда приставы вернут то, что с меня сняли: тысячу рублей за услуги и 50 % от суммы штрафов.

В ГИБДД на Старокубанской в Краснодаре оказалось, что штрафы на мое имя есть и у них. Срок передачи их судебным приставам не наступил, и я могу их оплатить. Но моя цель — оплатить штрафы со скидкой, потому что я имею на это право и пропустила срок оплаты не по своей вине, а потому, что мне не принесли извещения. Мне объяснили, что это возможно, если я предоставлю объяснительную от службы, которая доставляет эти письма.

Я отправилась в почтовое отделение по месту прописки. Там оказалось, что контракт на доставку «писем счастья» с ними не заключен, а тендер выиграла другая организация. На интересующую меня дату - 2018, 2019 годы – на почту России извещения о штрафах ГИБДД не поступали.

Справку от почты я отдала в ГИБДД. Тогда уже сами полицейские направили запрос в «Национальную почтовую службу», которая сейчас должна доставлять письма. В запросе указали номера постановлений и потребовали ответить, почему не поступали письма. Национальная почтовая служба прислала им ответ, что они пытались мне вручить эти письма, а по какому-то одному даже есть моя подпись, что письмо мною получено. В итоге ГИБДД отказало мне на основании этого письма. По этому документу вышло, что это я не хотела письма брать, хотя мне пытались их доставить.

В итоге все осталось, как было: часть штрафов в исполнении у приставов, часть — в ГИБДД.

Я с таким положением дел категорически не согласна. Мне никто ничего не приносил, я буду действовать дальше.

Первое, что я сделала: сама написала запрос в Национальную почтовую службу, чтобы они мне дали детализацию того, как они приносили эти письма: даты, фото, видео. Где моя роспись стоит?

Каким бы ни был их ответ, я буду обращаться в суд и Роскомнадзор. Также мне порекомендовали обратиться в ГБУ «Безопасный регион, в их ведении находятся все камеры видеофиксации нарушений. И информация от данного ведомства поступает в ГИБДД.

Если в ответе будет указано, что они мне пытались вручить письмо, а по одному из них я даже расписалась, то это — подлог. Потому что я нигде не расписывалась. Если будет указано, что курьер заболел, к примеру, и по этой причине не принес мне письмо, то это тоже не моя проблема. Они взяли на себя ответственность доставлять извещения, так будьте добры, выполняйте. За это вы получаете деньги. А я в итоге получила вот такие проблемы.

Мнения жителей Динского района

Описанное – далеко не единичный случай. Так, подписчики социальных сетей «РВС» поделились своими историями. «У меня случилась такая же ситуация. Штрафов мне не показывали даже специальные приложения. А потом я пришла в магазин т брать оборудование в аренду, а мне не одобрили ее, сославшись на неоплаченные штрафы, которые они обнаружили в своих источниках. Я начала копаться, и на Госуслугах нашла штрафов на 7,5 тысяч рублей с 2017 года!», «У нас тоже ни писем не было, ни на Госуслугах. А потом с карты списали деньги», «Не получали ни одного письма, это уже в порядке вещей». Таких историй – десятки. «Писем счастья» люди не получают.

Комментарий юриста.

Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста Дмитрия Рябова

- Всем гражданам, совершившим административное правонарушение при привлечении к административной ответственности гарантируется равенство перед законом.

Привлечь лицо к ответственности можно в обычном порядке, то есть в присутствии гражданина-правонарушителя либо в особом, то есть без гражданина, без составления протокола, например, при фиксации нарушения камерой, работающей в автоматическом режиме.

В первом случае вероятность несвоевременного ознакомления со штрафом, по сути, исключена. Во втором случае «письмо счастья», отправленное по почте, часто не доставляется или доставляется в течение долгого периода времени, вследствие чего виновник лишается возможности оплатить штраф по льготе 50% в 20-дневный срок. Это не согласуется с юридическими принципами равенства и справедливости.

Шаг первый. В случае, если ваше право нарушено, обивание порогов сразу нескольких учреждении будет похоже на борьбу с ветряными мельницами. Необходимо действовать в рамках КоАП РФ. 1. Подать ходатайство о восстановлении срока на получение льготы в тот государственный орган, который вынес постановление о привлечении к ответственности, в данном случае в ГИБДД.

Шаг второй. В случае отклонения указанного ходатайства обратиться в вышестоящий орган или сразу в районный суд по месту рассмотрения дела. И вот как раз в судебный процесс вызовут и представителя ГИБДД, и представителя организации, ответственной за доставку «писем счастья», которая будет доказывать, что пыталась вручить извещение.

Также важно отметить, что иные каналы информирования о наложенных штрафах, например, посредством сайта ГИБДД или sms-оповещения являются факультативными средствами и зависят от наличия доступа к сети «Интернет», поэтому не могут считаться надлежащими каналами информирования.





Мы обратились в ООО «Национальная почтовая служба» по телефону 8(861)991-40-91. Услышав суть обращения, оператор ответила, что с руководителем связать нас не может и все вопросы нужно задавать им в письменной форме. Редакция «РВС» направила официальный запрос в данную структуру.