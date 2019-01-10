Питание для льготников в школах. Изменится ли система оплаты?

Родители школьников Динского района обеспокоены информацией из различных источников о том, что теперь в школах Краснодара питание учащихся льготникам нужно будет оплачивать по полной стоимости, а компенсацию ждать три месяца. Ранее родители оплачивали питание сразу за вычетом льготы. Родители подозревают, что таким образом они просто станут бесплатными кредиторами предприятий школьного питания. Организации три месяца смогут пользоваться излишками средств.

В Управлении образования администрации Динского района заверили, что на данный момент никаких изменений в системе оплаты школьного питания в районе нет.