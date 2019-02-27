Питание в школах района вызвало горячую дискуссию на сессии

27 февраля состоялась 55 сессия Совета муниципального образования Динской район.

В ходе заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет.

Его доходы на 2019 год увеличиваются на общую сумму 2398,6 тыс. рублей за счет увеличения объема безвозмездных поступлений краевых целевых средств.

Дефицит бюджета также увеличивается на 24272,8 тыс. рублей и составит 53481,0 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты проголосовали за продажу на аукционе недвижимого имущества и участка по ул. Ульянова, 44а (ст. Динская) и нежилого здания по ул. Крыжановского, 42 (с. Красносельское).

Кроме того, с молотка уйдут 3 автобуса общей стоимостью 1 миллион 403 тысячи113 рублей.





Большой резонанс вызвал вопрос об организации горячего питания в образовательных учреждениях Динского района.

Изначально заместитель председателя Совета муниципального образования Динской район, председатель комитета по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту Надежда Тараскина выступила со сводным отчетом от депутатов, которые с проверками посетили школы района. Она отметила, что было довольно много замечаний.

Нарушение цикличного меню, что является недопустимым. Не во всех школах присутствовали контрольные порции. Также выявлено нарушение сроков поставки, несоответствие продуктов нормам.

Среди замечаний — отсутствие свежемороженой рыбы в меню на протяжении длительного срока.

Отметили также наличие простроченных продуктов (в качестве примера назвали чай с витамином С, срок годности которого закончился в июне 2018 года).

Депутаты указали в своих отчетах, что многие дети не питаются в школьной столовой, так как у родителей нет средств оплачивать эту услугу.

Работники столовых некоторых учебных заведений отметили, что нуждаются в приобретении нового оборудования для общепита.

«Система школьного питания нуждается в доработке», - акцентировала Надежда Тараскина.

Далее слово для выступления взял депутат Алексей Бабанский, который раскритиковал работу поставщика.

Раиса Колоколова также отметила наличие некачественной продукции в столовых. «Много замены — мясо подменяют сосисками, которые произведены где-то в центральной России. Яблоки — нестандарт», - резюмировала депутат.

Кроме качества продуктов, Раиса Колоколова обратила внимание на то, что в школе №2 станицы Динской при малой вместимости столовой, там питаются больше тысячи человек. И предложила депутатам передать в собственность образовательного учреждения здание кафе «Алиби», которое находится рядом.

Арам Папахчян отметил, что нарушаются санитарные нормы, ведь все виды продуктов везутся в одной машине.

«Нужно заставить поставщика поставлять продукты отдельно», - сказал депутат.

Исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун отметил, что депутаты высказываются, а у администрации своей сформированной позиции нет.

Он попросил у депутатов месяц, чтобы сформировать требования и разработать план мероприятий от администрации.

Слуги народа же, в свою очередь, решили создать рабочую группу, которая будет контролировать и разбираться в ситуации.

Заместитель главы администрации Елена Трофименко отчиталась о подведении итогов конкурса на звание «Лучшийорган территориального общественного самоуправления» по Динскому району.

1-е место занял ТОС № 1 Южно-Кубанского сельского поселения, руководитель Елена Кияшко.

2-е место - ТОС № 1 Мичуринского сельского поселения, руководитель Ирина Кокорина.

3-е место - ТОС № 9 Нововеличковского сельского поселения, руководитель Антонина Хилимендик.

Завершил 55 сессию председатель Совета депутатов Юрий Ильченко тем, что объявил о ежегодном отчете главы Динского района, который состоится 1 марта в 11.00 В Дворце культуры станицы Пластуновской.