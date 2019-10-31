План мероприятий ко Дню народного единства в Динской районе
4 ноября в России пройдет День народного единства. В честь этого праздника в некоторых сельских поселениях Динского района подготовили мероприятия:
Динская, Фонтанная площадь.
Конкурсно-игровая программа «В единстве наша сила!».
4 ноября.
10.00-11.00.
Динская, Фонтанная площадь.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Кубань многонациональная».
4 ноября.
10.00-13.00.
Динская, Фонтанная площадь.
Народная акция «В единстве народа — единство страны».
4 ноября.
11.00.
Васюринская, ДК им. Ивко.
Концерт «Когда мы едины».
4 ноября.
14.00.
Нововеличковская, МБУДО ДШИ.
Концерт «Кубань — моя малая Родина».
4 ноября.
16.00.
Нововеличковская, МБУДО ДШИ.
Музыкально-литературная композиция «Ночь искусств».
4 ноября.
16:00.
Воронцовская, зрительный зал Дома культуры.
Литературно-музыкальная композиция «Духом славные народные сыны».
4 ноября.
16:00.
Красносельское, Дом культуры.
Выставка ДПИ по бисероплетению.
3 ноября.
18.00.
Красносельское, Дом культуры.
Мастер-класс ДПИ по бисероплетению.
3 ноября.
18:00.
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