План мероприятий ко Дню Пластуновской
5 октября в Пластуновской пройдет День станицы. В Центральном парке к этому празднику подготовили программу мероприятий:
12:00 — Торжественная часть, награждение активных станичников.
13:30 — Выступление творческих коллективов из Краснодара.
14:00 — Выступление вокального коллектива «Голоса Кубани» (Пластуновская).
14:30 — Выступление вокальной группы «Рябиновые бусы» (Динская).
15:00 — Выступление народного ансамбля песни «Кубаночка» (Динская).
15:30 — Выступление вокального ансамбля «Сувенир» (Динская).
16:00 — Игровая программа для детей и родителей (спортивная площадка).
16:30 — Спортивная программа для детей и родителей (спортивная площадка).
17:30 — Встреча байкеров с мото-пробега.
18:00 — Выступления приглашенных артистов, творческого коллектива «Гламурный колхоз» (Краснодар).
19:00 — Дискотека.
22:00 — Праздничный салют.
9:00-23:00 — Работа аттракционов, продовольственных палаток, выставок-ярмарок.
Комментарии
Гламурный колхоз- это круто. Думаю многим понравится.