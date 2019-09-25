План мероприятий ко Дню Пластуновской

5 октября в Пластуновской пройдет День станицы. В Центральном парке к этому празднику подготовили программу мероприятий:

12:00 — Торжественная часть, награждение активных станичников.

13:30 — Выступление творческих коллективов из Краснодара.

14:00 — Выступление вокального коллектива «Голоса Кубани» (Пластуновская).

14:30 — Выступление вокальной группы «Рябиновые бусы» (Динская).

15:00 — Выступление народного ансамбля песни «Кубаночка» (Динская).

15:30 — Выступление вокального ансамбля «Сувенир» (Динская).

16:00 — Игровая программа для детей и родителей (спортивная площадка).

16:30 — Спортивная программа для детей и родителей (спортивная площадка).

17:30 — Встреча байкеров с мото-пробега.

18:00 — Выступления приглашенных артистов, творческого коллектива «Гламурный колхоз» (Краснодар).

19:00 — Дискотека.

22:00 — Праздничный салют.

9:00-23:00 — Работа аттракционов, продовольственных палаток, выставок-ярмарок.