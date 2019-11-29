Планерка в администрации района: об итогах ноября и планах

29 ноября в администрации Динского района глава Евгений Пергун провел очередное планерное совещание.

В нем участвовали его заместители, начальники управлений отделов, депутаты районного Совета, главы сельских поселений, руководители краевых и федеральных служб, крупных и средних предприятий, МУПов, ТЭК, транспорта и связи, представители общественности и СМИ.

Традиционно планерка началась с обзорного видео, в котором говорилось о главных событиях ноября. Была отмечена значимость проведения Дня народного единства, ведь в Динском районе живут представители 80 национальностей.

Одной из важных дат стало 10 ноября, когда Динскую посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В храме Святой Троицы он совершил Божественную литургию, после чего провел чин освещения семи колоколов на месте строящегося храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Его начали строить в прошлом году на ул. Тельмана в районе Консервного завода.





О созидании в Динском районе

На собрании также отметили, что завершился капитальный ремонт улицы Коммунальной. Возобновлено движение. Отремонтировано около 1,5 км. В следующем году сделают еще 1,5 км.

Продолжается реконструкция ул. Красной. Рабочие меняют плитку, устанавливают бордюры, обустраивают парковки и карманы для автобусов. Ремонт финансируется краевым бюджетом. Цветовое решение плитки выбирали динчане путем голосования в социальных сетях. В будущем планируется установить ограждения, новые автобусные павильоны, заменить дорожное покрытие, заменить фонари уличного освещения. Окончательно ремонтные работы закончатся осенью следующего года.

В Первореченском на данный момент ведется реконструкция братской могилы войнам, погибших в годы ВОВ. Она 1975 года. Стену памяти тоже приведут в порядок: покроют гранитом, на камень перенесут имена погибших, а на прилегающей территории уложат новую плитку. До 9 мая военно-исторические объекты еще отремонтируют в Мичуринском и Нововеличковском сельском поселениях. К Дню Победы приурочили и высадку березовой рощи в Комсомольском парке.

В станице Васюринской сделают новый сквер около 14 школы. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, игровая и спортивная площадка, фонари, скамейки, лавочки и урны. К реализации проекта приступят ближайшей весной. Его стоимость — около 21 млн. рублей.

За счет бюджета администрации Новотитаровского сельского поселения в центре хутора Карла-Маркса строится детская площадка. Там уже установили игровой комплекс и высадили молодые деревья.





Итоги вакцинации против гриппа в Динском районе

Основной темой совещания стали итоги вакцинопрофилактики гриппа. Заместитель главного врача Динской ЦРБ по поликлинической работе Анастасия Ланских рассказала, что на 29 ноября в Динском районе привито 70% населения.

Сейчас продолжают работать выездные бригады, все желающие могут сделать прививку в учебных учреждениях района. Дети привиты на 82 %, не производили вакцинацию только те, кто болел ОРВИ. Уже составлены списки, врачи скоро опять поедут к ним проводить процедуру.

Беременные женщины, медработники, специалисты сферы образования привиты на 100%.

Перед врачами стоит задача - вакцинировать 100% - это 75 117 человек. Та вакцина, которая была поставлена, реализована в полном объеме. Сейчас ожидается повторная поставка, будут прививать остальных 22 723 человек.

Анастасия Ланских еще раз напомнила, что вакцинация не вызывает осложнений, наоборот, способствует избежанию более серьезных заболеваний. Максимум, может быть небольшая реакция организма, так как он теряет антитела. Но это проявляется в легкой степени: от насморка до небольшого жжения в горле на 3-5 дней.





О проведении проверки в сфере закупок

Второй темой планерного собрания было выступление заместителя начальника финансового управления Евгения Гапоненко о проверке в сфере закупок товаров, работ и услуг. Он рассказал, что всего на 2019 год запланировано 16 проверок, уже 14 из них проведено. В ходе контроля специалисты больше всего столкнулись с проблемой несвоевременного предоставления документов в районных учреждениях и администрациях сельских поселениях. В результате проверок выявлено 80 нарушений. Это на 63 меньше, чем в прошлом году.





Выводы расширенной планерки

Глава Динского района Евгений Пергун прокомментировал планерку, сказав, что есть много тем и проблем, которые еще необходимо обсудить. Например, вопросы о налогах и бюджете муниципалитета.