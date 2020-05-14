Плановое газовое техобслуживание МКД в районе. Где и когда?
Филиал №1 АО “Газпром газораспределение Краснодар” в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Динская
Ул. Комсомольская, 57.
18-21 мая – техобслуживание ВКГО.
21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Красная, 106.
18-19 мая – техобслуживание ВКГО.
19 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Красная, 107.
18-19 мая – техобслуживание ВКГО.
19 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Красная, 146.
19-21 мая – техобслуживание ВКГО.
21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Линейная, 193 Б.
19-20 мая – техобслуживание ВКГО.
20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Комсомольская, 114.
19-21 мая – техобслуживание ВКГО.
21 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Новотитаровская
Ул. Красноармейская, 54.
18-20 мая – техобслуживание ВКГО.
20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Найдорф
Ул. Школьная, 2.
19-20 мая – техобслуживание ВКГО.
20 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
Ул. Красная, 38.
21-22 мая – техобслуживание ВКГО.
22 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.
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