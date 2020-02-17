Пластуновская: спорткомплекс, парковка, ремонт дорог и не только

В Динском районе стартовали сессии Совета депутатов сельских поселений.

Главы готовятся предоставить отчет о деятельности администрации за 2019-й и рассказать о планах на 2020 год.

Первым уже выступил Сергей Олейник – глава Пластуновского сельского поселения. Свой доклад он презентовал 14 февраля во Дворце культуры.

Из 20 депутатов на сессии присутствовали 19, один отсутствовал по уважительной причине.

На мероприятии присутствовали первый заместитель главы Динского района Юрий Клесов, председатель Совета МО Динской район Юрий Ильченко, председатель общественной палаты МО Динской район, Герой труда Кубани, почетный гражданин Динского района Петр Михайлович Курдюк, депутаты Динского района, руководители предприятий и учреждений Пластуновской, председатели ТОС, представители общественных организаций, жители и СМИ.

Сергей Олейник отметил, что главным направлением деятельности администрации является обеспечение жизнедеятельности населения, сюда входят:

содержание поселения;

социальная и культурная сферы;

благоустройство территорий поселения,

ремонт и строительство дорог;

молодежная политика;

спорт и многое другое.

В начале выступления глава подчеркнул, что много нужной информации для жителей размещается на официальном сайте поселения: plastunovskoe.ru.

Основная задача ресурса – обеспечение гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и принимаемых решениях.

Сергей Олейник сообщил, что численность населения Пластуновской растет. На сегодняшний день зарегистрировано 12 тыс. 200 человек. Число дворов превысило 4400.





Доходы и расходы поселения

Доход бюджета сельского поселения за 2019 составил 59 млн 86 тыс. руб. В том числе собственных доходов – 35 млн 503 тыс. рублей. Безвозмездное поступление – 23 млн 583 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом общий объем доходов вырос на 16,8 %, а поступление собственных доходов увеличилось на 4,6 %.

Основным источником дохода поселения является налог на доходы физических лиц. Они составил 13 млн 990 тыс. руб. и увеличился на 4,3 %.

Следующим по значимости источником является земельный налог. Показатели за 2019 год составили 10 млн руб., по сравнению с 2018 годом поступления снизились на 1,6 %.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 5 млн 300 тыс. рублей, это на 14,8 % больше, чем в 2018 году.

По налогу на имущество физических лиц доход составил 4 млн 570 тыс. рублей. Поступления увеличились на 27,3 %.

По единому сельхозналогу поступления составили 811 тыс. рублей.

Прочие неналоговые поступления в бюджет – 798 тыс. рублей.

Одним из источников увеличения доходов является работа с недоимкой. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по земельным и имущественным налогам имущественных лиц составила 3 млн 990 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета поселения за 2018 год составила 54 млн 676 тыс. рублей.

За прошлый год подведомственными учреждениями и администрацией освоено 33 млн 735 тыс. рублей:

выполнен ремонт тротуара на Красной, от Черноморской до ж/д вокзала (сумма: 6 млн 476 тыс. рублей, из них по контракту было оплачено 2 млн 978 тыс., так как работы не соответствовали ГОСТу, проводились с нарушениями технологии укладки асфальтного покрытия);

сделано освещение на улице Мира на аварийно-опасных участках;

обустроены пешеходные переходы возле школы № 7 и детского сада № 6;

построены две автобусные остановки на Красной (возле Сквозной и Пушкина);

проведены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия на улицах Красной, Мира, Базарной, Черноморской, Калинина (с пересечением ул. Мира до дома 59), на пересечении улиц Красной и Линейной, на участке ул. Широкой от дома № 2 до дома № 4);

произведено устройство подъездных карманов к остановкам на Красной, на пересечении ул. Пушкина, Мира, Сквозной, а также на Базарной возле школы № 7;

произведены работы по грейдированию улиц. Протяженность составила около 40 км;

произведена замена 14 дорожных знаков;

выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств по организации водоснабжения населения в общей сумме 2 млн 63 тыс. рублей. Это позволило произвести замену 2 км 630 м сетей водоснабжения на улицах Чернышевского (от Калинина до Ленина), Краснодарской (от Сквозной до Черноморкой), Кирова (от Красной до Ленина), Пролетарской (от Сквозной до Черноморской), Красной (от Сквозной до Черноморской);

ЖКХ выполнен за счет собственных средств ремонт 570 м ветхих водопроводных сетей.

Приоритетное направление деятельности администрации, по словам главы Пластуновской, – наведение санитарного порядка на улицах и в общественных местах станицы.

В 2019 году выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, спилены ветхие растения общей площадью 500 кв. метров, произведена побелка деревьев, очищено от мусора 10 км лесополос, убран от мусорных отходов берег реки Кочеты.

На постоянном контроле в администрации, как отметил Сергей Олейник, вопросы землепользования и землеустройства.

Земельным отделом сформирован участок и зарегистрировано право муниципальной собственности на проектирование строительства малобюджетного спортивного комплекса на ул. Базарной возле школы № 7.

Глава поселения рассказал, что на территории поселения осуществляют свою деятельность более 100 объектов розничной торговли.

В 2019 году открылись 6 продуктовых и промышленных магазинов, 2 объекта бытового обслуживания населения, 1 автомойка самообслуживания, 1 кафе.

Пластуновское ЖКХ

Одним из подведомственных учреждений в поселении является Пластуновское ЖКХ, в обязанности которого входят содержание и эксплуатация:

63 км водопроводных сетей;

теплоснабжения;

кладбища.

В 2019 году местным ЖКХ выполнены основные работы по:

замене запорной арматуры (18 шт.);

ремонту запорной арматуры (15 шт.);

ремонту 6 подвальных гидрантов;

замене 2 пожарных гидрантов;

обследованию 130 водопроводных колодцев;

установке 10 люков;

замене 3 глубинных насосов.

За отчетный период устранено 300 аварий на водопроводных сетях.

Спорт и культура

Внимание уделялось спорту и молодежной политике. За прошедший год проведены турниры по шахматам, настольному теннису, футболу и стритболу.

Организованы беседы с подростками по разным вопросам, особый упор делался на тему патриотизма.

“На протяжении летних каникул совместно с депутатами Владимиром Цыганским, Семеном Русаковым и Вадимом Чуб в парке устраивались спортивные дискотеки, которые позже проводились в Динской, Нововеличковской и Васюринской”, – дополнил Сергей Олейник.

Не впервые в Пластуновской проходил и фестиваль Street workout.

По субботам в летнее время были показы фильмов на траве и молодежные дискотеки.

В период летних каникул трудоустроено 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для оказания помощи в организации спортивно-массовых мероприятий.

В своем отчете глава Пластуновской отметил и деятельность Дома культуры.

Здание ДК вмещает 472 посадочных места. На его базе работают 25 досуговых формирований, из них 8 творческих коллективов и 17 единиц клуба любительских формирований. Хор “Серебряный ручей” имеет звание народного. Кроме этого, есть два образовательных коллектива – “Ручеек” и “Забава”.

У ДК есть структурное подразделение – библиотека. В 2019 году читателей было 1640 человек, количество посещений – 12 тыс. 460 чел. Количество мероприятий, проводимых за указанный период, – 87.

Планы на 2020 год

В конце своего выступления Сергей Олейник обозначил задачи на 2020 год. Сюда вошли:

обустройство пешеходных переходов в некоторых местах на Красной;

ремонт дороги в асфальтовом исполнении на Красной (от Гоголя до ж/д вокзала);

замена всех светильников на энергосберегающие;

отсыпка и грейдирование внутристаничных улиц;

ремонт тротуара на ул. Базарной (от Сквозной до Морозова);

обеспечение парковочных мест около школы № 5;

благоустройство парка (замена скамеек, урн, новые дорожки (велосипедные, беговые), детские, игровые, спортивные объекты. На это уже выделено 60 млн руб. Сейчас на согласовании вопрос с освещением парка, на что уйдет порядка 15 млн руб.;

ремонт объектов культурного наследия федерального значения (братская могила на кладбище, стела на мемориале);

с марта по август запланирован капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Красной;

разработка проектно-сметной документации по строительству малобюджетного спортивного комплекса, который будет установлен около 7 школы. Срок строительства – ориентировочно 2021 год;

ямочный ремонт улиц с асфальтовым покрытием;

субботники по наведению порядка станицы и лесополос;

После отчета Сергей Олейник поблагодарил депутатов ЗСК Сергея Жиленко и Сергея Орлова, которые выделили в прошлом году 600 тыс. руб. для установки детской игровой площадки, а также главу Динского района за то, что активно поддержал те программы, в которые сейчас вступает Пластуновская.

Вопросы жителей

По традиции, главе были заданы вопросы из зала.

Людей интересовали благоустройство, экология, досуг, медицина и др.

Планируется ли сделать тротуар на улице Мира от Шевченко до Казачьей?

Сергей Олейник ответил, что этот вопрос необходимо прорабатывать. Чтобы там появился тротуар, необходимо сначала вступить в краевую программу, сделать проектирование. Глава дополнил, что администрация ищет организацию, которая будет этим заниматься.

Планируется ли что-то делать с лужей возле 5 школы?

Сергей Олейник отметил, что, скорее всего, когда там будут обустраивать парковку, сразу и займутся той частью тротуара, где находится эта лужа.

Будет ли расчистка балки в районе переулка Молодежного?

Глава Пластуновской принял вопрос и пообещал рассмотреть. Но перед этим пояснил, что балка относится к водным объектам, поэтому сначала необходимо согласование с Федеральным агентством водных ресурсов. Он попросил контакты и координаты обратившихся для связи и дальнейшего решения этой задачи.

Самый острый вопрос, который вызвал бурную реакцию жителей Пластуновской, – статус пожарного депо. Местные взволнованы его нерабочим состоянием на сегодняшний день.

“Кому теперь тушить пожары?” – возмущены они.

С пояснением выступил заместитель главы Динского района по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Мунтян.

"Данный вопрос уже неоднократно задавался. В настоящее время пытаемся рассмотреть его на уровне края. Пожарная часть, которая находилась на территории Пластуновской, финансировалась за счет средств Пластуновского и Динского сельских поселений. В марте 2019 года она прекратила свое существование из-за того, что денег в бюджетах сельских поселений не хватало. Было принято решение о ее расформировании. Согласно мониторингам, выезд в настоящее время осуществляют расчеты Динской, Старомышастовской, Новотитаровской, Платнировской Кореновского района. Они укладываются во временной показатель", - рассказал он.

Однако жителей этот ответ не успокоил. Они призвали сотрудников администрации относиться к этой теме “конструктивно”, а не “формально”.

После бурных обсуждений Сергей Олейник предложил один из дальнейших путей решения.

Он рассказал, что от неравнодушных жителей Пластуновской часто поступают инициативы создать общественный совет.