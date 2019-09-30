По горам, столицам и Европе: путешествия учителя

Школа – это не только уроки, а учитель дает детям знания не только по математике или русскому языку. Походы в горы, поездки в Европу – вот что еще дала школьная жизнь ученикам Людмилы Черновой, сейчас возглавляющей школу № 4 станицы Динской.

Путешествия, поездки, походы, впечатления, новые места на географической карте – такой образ жизни у Людмилы и ее семьи. Возвращаясь из Санкт-Петербурга, Сочи, поездки по Европе она себе ставила цель – показать увиденное своим ученикам. И всегда воплощала.

- Я окончила Кубанский государственный университет по специальности географ. Сама профессия подразумевала путешествия, походы, поездки. И это стало делом всей жизни, - рассказала нам Людмила Чернова.









- В школе я начинала старшей пионерской вожатой. Дальше – учитель, классный руководитель. Своим детям мне хотелось показать все то, что я открыла для себя в студенческое время: удивительные уголки нашего края, горы, море, походы с рюкзаком, посиделки у костра. Сначала мы изучали Кубань. Где только не были. Выходили через горы к морю, готовили на костре. Затем уже стали выезжать подальше: Москва, Санкт-Петербург.

Когда мы путешествоовали с семьей, я потом старалась все это показать детям. Если я в Сочи, смотрю чайные домики, то обязательно повезу туда свой класс. Если мы поехали в Крым, в Бахчисарай – туда же мы отправимся позже с детьми.

Так мы и в Европе побывали. Сначал мы отправились семьями с друзьями, побывали в нескольких странах. И мне так важно было, чтобы дети тоже увидели все это: другой уклад жизни, людей, архитектуру, природу. В начале 2000-х мой 11-й класс поехал в автобусный тур по Европе. С классом мы проехали Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию, Германию, Бельгию и Францию. Они уже 15 лет, как закончили школу, а память все еще хранит впечатления о той поездке.

Дальше я стала увлекаться лыжами.





Домбай, Архыз. А летом горы зовут – это палатки, пеший туризм, костер. Отпуск для меня – это не про то, как посидеть дома и выспаться. Наоборот, нужно выбираться из дома! Все, кто любит путешествовать, объясняют свое увлечение тем, что это снимает стресс, позволяет переключиться, ты по-настоящему отдыхаешь. И это так и есть.

Сейчас, когда я стала директором, времени на поездки гораздо меньше. Но все равно ездим. Например, в этом году пять дней провели в Приэльбрусье. Такая красота! Прошли много километров, жили в палатках. Заряд свежести, энергии на весь год,

Когда мы путешествовали с классом, у нас в ходу была шутка, что, куда бы мы не отправились, приключений нам не избежать.

Например, ездили мы в Бахчисарай, когда Крым еще был украинским. И совершенно случайно попадаем на автопробег журнала «Огонек». Представляете: автоколонна журналистов , они из Москвы туда приехали. Когда мы были в Европе и переплывали на пароме в Германию, то встретились с иностранными туристами - тоже группы школьников. Мы до утра сидели и разговаривали о своих странах, школах, просто жизни. Это было очень здорово, мы все запомнили ту поездку. А еще мы ездили в Великий Устюг к Деду Морозу. Резиденцию только открыли, и мы с 7-м классом поехали туда. Были в Вотчине, а потом узнали, что Дед Мороз из Великого Устюга приезжает на кремлевскую елку. И мы себе поставили цель на следующий год поехать на кремлевскую елку и там уже встретить Деда Мороза. Заказали билеты через фирму. Когда я им позвонила и рассказала, что нам нужен настоящий Дед Мороз, тот, который из Устюга, представители фирмы очень удивились. Говорят, ну что вы такое говорите, вы же взрослая, знаете, что это актер играет роль. Да, знаю, но какое это имеет значение? Мы хотели продолжения сказки, и мы ее получили. Поехали на елку, встретились с нашим Дедом Морозом.

Очень много было моментов за эти годы, они остались в сердце, в памяти. У нас много фотографий, которые так здорово пересматривать. Уверена, в поездках ребята учились жизни, получали впечатления и знания, каких не получишь, сидя дома.