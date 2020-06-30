По какому графику ходят автобусы в Динской? Расписание
Актуальное расписание автобусов по Динской на июль 2020 года.
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🚌№ 3Б «Мичурина – Береговая – Ульянова – дачи – ЦРБ»
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40.
Береговая: 6.40, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30.
🚌№ 3В «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.
Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.
🚌№ 4Б «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.00.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.10.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.20.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.25.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.35, 18.40.
🚌№ 4В «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.20, 15.45, 17.00, 18.20.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.25, 15.50, 17.05, 18.30.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 15.55, 17.10, 18.35.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.30, 18.50.
🚌№ 5Б «Мичурина – ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 18.00, 19.10, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
🚌№ 5В «Мичурина – ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.10, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр:7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
🚌№ 6Б «Мичурина – ЦРБ – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35.
Береговая: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20, 18.45.
Дачи: 7.30.
ЦРБ: 7.35, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.00.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.05.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.20.
🚌№ 6В «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.10, 17.30, 18.50.
Береговая: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.45, 19.05.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.50, 18.10, 19.30.
🚌№ 7Б «Мичурина – ЦРБ – дачи – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.55.
ЦРБ: 7.40, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.35, 19.05.
Дачи: 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.10.
Береговая: 7.45, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.50.
🚌№ 7В «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.
Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.
Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.
ЦРБ: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.
🚌№ 13 «Суворова – 70 лет Октября»
Суворова
Рабочие дни
6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00.
Суббота
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
Воскресенье
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
70 лет Октября
Рабочие дни
6.30, 6.50, 7.30, 7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 12.50, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30, 17.50, 18.30.
Суббота
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.
Воскресенье
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
🚌№ 14 «Дачи – вокзал»
Суббота
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45, 17.40.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20 16.05, 16.55, 17.50.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10, 18.30.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 18.50.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35, 19.00.
Воскресенье
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20, 16.05, 16.55.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
🚌№ 14/1 «Дачи – вокзал»
Дачи: 6.10, 7.00, 7.50, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.40, 15.25, 16.15, 17.00.
ЦРБ: 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 13.45, 15.30, 16.20, 17.05.
Центр: 6.25, 7.15, 8.10, 9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 15.40, 16.30, 17.15.
Вокзал: 6.35, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.00, 15.50, 16.40, 17.30.
Центр: 6.45, 7.35, 8.30, 9.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.10, 16.00, 16.45, 17.40.
ЦРБ: 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 11.55, 12.45, , 13.35, 14.20, 16.10, 16.55, 17.50.
Дачи: 7.00, 7.50, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 16.15, 17.00, 18.00.
🚌№ 14/2 «Дачи – вокзал»
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45, 17.40.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.50.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10, 18.30.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 18.50.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35, 19.00.
🚌№ 15 «Кирпичный завод – ул. 70 лет Октября»
Рабочие дни
Кирпичный завод: 6.35, 7.35, 8.25, 9.25, 10.35, 11.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35.
Центр: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 15.45, 16.45, 17.45.
Линейная: 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50.
Спорткомплекс: 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 15.55, 16.55, 17.55.
70 лет Октября: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, 18.10.
Спорткомплекс: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15.
Линейная: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20.
Центр: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25.
Суббота
Кирпичный завод: 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 15.35, 16.35.
Центр: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 15.45, 16.45.
Линейная: 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50.
Спорткомплекс: 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 15.55, 16.55.
70 лет Октября: 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10.
Спорткомплекс: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 16.15, 17.15.
Линейная: 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20.
Центр: 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25.
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