Победители

С 5 по 8 июня в Краснодаре прошли краевые соревнования «Кубок надежд» по спортивной акробатике. В соревнованиях принимали участие спортсмены 2001 г.р и моложе от всех районов Краснодарского края, начиная со 2-го юношеского разряда и до мастеров спорта.

От команды Динского района по 2 юношескому разряду второе место заняла тройка: Анна Мазулова , Дарья Мазулова, Ольга Печенова.

По 1 юношескому разряду второе место заняли Элла Мульгина, Алина Галага, Милана Цыкина.

Третье место - Дарья Кияйкина, Полина Нежданова, Анастасия Будкина.

В смешанных парах 1 юношеский второе место - Владислав Кочкин, Роза Петросян,

3 спортивный разряд третье место - мужская пара Андрей Иконников, Денис Андревцев,

Для этих ребят это был первый старт на крупных соревнованиях. По взрослым разрядам от Динской очень хорошо выступили спортсмены в виде смешанных пар и смогли завоевать золото.

3 спортивный разряд: Варвара Федорова, Иван Павлов - 1 место.

2 спортивный разряд Алена Кривова, Тимур Ольховский - 1 место.

1 спортивный разряд Ангелина Крупник, Арсений Подкорытов - 1 место.

Все вышеперечисленные спортсмены являются учащимися ДЮСШ № 1 отделения спортивной акробатики.