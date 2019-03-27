Почему 108 автобус ходит не по расписанию?

В редакцию «РВС» начали поступать жалобы от динчан по поводу того, что они не могут уехать в Краснодар, так как нет 108 автобуса. Нужно либо садиться на 107, а по городу — на перекладных, либо же ждать неизвестно сколько.

Журналист «РВС» посетил автостанцию, чтобы выяснить, как обстоят дела с расписанием автобусов и соблюдается ли оно.

Водитель автобуса № 108 рассказал, что в связи с огромной пробкой, образовавшейся из-за ремонтных работ на автодороге М-4 «Дон», приходится по несколько часов простаивать в заторах, соответственно, график сбивается, так как машины не успевают вовремя выйти на новый круг. Получается, что один автобус забирает пассажиров двух рейсов. Скорее всего, ситуация не изменится, пока не возобновят беспрепятственный проезд до Краснодара.

Кроме пассажиров автобусов, страдают и автомобилисты, которые двигаются по данному пути.

Конечно, можно было бы отремонтировать 8 км трассы в обе стороны намного быстрее, если полностью закрыть Восточный обход. Но этого нельзя сделать, так как в пробках встанет весь Краснодар.

Дорожники советуют объезжать этот участок М-4 «Дон» вплоть до майских праздников. Да вариантов объезда-то немного: с трассы федерального значения до аэропорта можно добраться через станицу Динскую, но это крюк почти в 70 км. Путь из Индустриального в Краснодар через улицу Российскую – тоже крюк, он поменьше, но придется постоять в городских пробках.

Из-за коллапса, который создала пробка на Восточном обходе, руководство краснодарского филиала «Автодора» приняло решение запретить дорожным рабочим трудиться днем. Но эта мера может затянуть ремонт на неопределенное время.