Почему бабушка Катя опять оказалась на улице?

Ранее мы писали о бабушке Кате, которую обнаружили жители Динской возле одного из ресторанов. Тогда она рассказала им, что у нее нет дома, ночует на улице неделю, оттуда, где жила раньше, выгнали, перед этим ударив.

История закончилась тем, что увезли пожилую женщину в Красносельское, где ее приютили неравнодушные люди. Многие через редакцию «РВС» передали ей одежду и обувь.

После того случая прошло два с половиной месяца. Сегодня несколько подписчиков сообщили, что видели бабушку Катю на остановке около администрации Динской.

«Сидела, вся тряслась. К ней подошли, она даже разговаривать не могла. Из Красносельского, представьте, ее вывезли, сказали, что она койку занимает и от нее нет никакого толка», – написала нам одна из местных.

Все оказалось не так.

Журналист «РВС» связалась с женщиной, которая тогда приютила пенсионерку.

«То, что ее нашли на остановке, это, может быть, и правда, я не спорю.

Она жила у меня до вчерашнего вечера.

У нас бывали с ней конфликты, потому что она начала справлять свою нужду прямо в кровать. Памперсы купили, ей не нравятся.

У меня внуки. Мы спали в одной комнате с ней и двумя детками. Я говорю: «Баб Кать, давай памперсы купим?» Купили, она пойдет в туалет, их снимет, сделает свои дела на кровать.

Кровать и матрас в итоге выбросили. Мы на это закрывали с дочкой глаза. Говорила ей: «Баб Кать, давай мириться, чтобы все было в порядке». Мы ни в чем ей не отказывали, то, что ели, ела и она, стирала за ней я сама, так как у меня автомат, она не умеет такой машинкой пользоваться.

Я за ней ухаживала, ничего ей не говорила, но она начала такое творить. Человек тяжелый. Сначала даже помогала, за собой смотрела, ухаживала. А сейчас холодно, у меня туалета нет в доме, дети и те бегают на улицу. Ей или лень вставать, или я не знаю, что с ней происходило. Спим-то мы в одной комнате с детьми, не очень приятно. Когда приезжали еще внуки, ей не нравилось, что они шумели. Ну это ладно.

Потом в один из дней говорит: «Отвезите меня до Леши», где она была в Динской. Говорю: «Баб Кать, но он же тебя бил, куда я тебя повезу?» Ответила: «Везите меня туда, я с ним буду мириться». Вчера, 2 декабря, собрала все вещи, и мы ее отвезли до Леши», – рассказала женщина, у которой жила бабушка.

Напомним, что одна из неравнодушных девушек помогала ей оформить также документы. Ситуация с ними на сегодняшний день такова.

«В паспортном столе сделали запрос по месту рождения. Сказали, что очень сложно восстановить документы, так как у нее ничего нет. Вроде бы выяснилось, что паспорт все-таки имеется, но он находится в залоге в Первореченском за неоплаченную квартиру», – рассказала она.

Далее журналист «РВС» созвонилась с теми, кто приютил ее сегодня, 3 декабря.

«Как она сказала, вчера ее привезли в Динскую с собранными вещами. Я сильно не расспрашивала, как и что. Сейчас вопросом о ее жилье занимается социальная служба. Бабушку мы накормили, искупали, напоили, согрели, спать уложили. Она чистенькая и ухоженная была», – пояснила семья, у которой сейчас находится пенсионерка.

Как решится судьба пенсионерки, узнаем позже. «РВС» следит за ситуацией.