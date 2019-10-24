Почему курьеры не доставляют

Сразу после публикации на сайте материала «Письма счастья не приходили, а деньги с карты снимали регулярно» с редакцией «РВС» связался представитель ООО «Национальная почтовая служба». Там прокомментировали ситуацию с недоставкой извещений о штрафах.

- Мы утверждаем, что женщина, обратившаяся к вам, получала извещения.

Проблема вот в чем. В этой структуре я работаю второй год, и часто нам задают вопрос: почему вы не бросаете письма нам в почтовый ящик? Но дело в том, что у людей сейчас много кредитов, по которым они не платят. К ним приезжают приставы, коллекторы. И поэтому, кто бы к ним ни приехал, люди реагируют негативно. У нас очень много отказов от получения писем. Часто указываются неправильные адреса доставки. Например: 500 метров на юго-восток от населенного пункта – это реальный случай. Бывает, что человек, проживая по одному адресу, покупает машину. Потом переезжает, квартиру продает, а в базе ГИБДД все еще числится тот адрес. Многие просто выбрасывают письма. Поэтому сейчас мы действуем через заказные письма и вручаем их лично в руки. Либо нужно обращаться в пункт выдачи заказных писем. Курьеры доставляют письма в рабочее время и зачастую не застают адресатов. В таком случае они оставляют извещение. Там указан номер постановления, написан номер телефона, где они могут забрать письмо. Или же можно в Сбербанке по номеру постановления оплатить штраф. Раньше на извещениях писали: «Штрафы ГИБДД», сейчас – «Безопасный город», это тоже смущает жителей.

Бывает, что в многоквартирных домах в подъезд не попасть – закрыт. Или ящик почтовый переполнен. В таких случаях мы фотографируем и прикладываем к отчету, чтобы иметь возможно подтвердить: по адресу приехали, но письмо доставить не смогли по таким-то причинам.

В итоге вручается где-то 30-40 % писем.

Наш офис находится в Кропоткине, головной офис – в Краснодаре. Мы получаем письма, распределяем их по районам и отправляем курьерам. Если далеко – через автобусы. Курьерам даем неделю на доставку корреспонденции. У нас прописано, что на доставку письма отводится 7 дней. Наша задача тоже: чтобы человек не пропустил льготный период для оплаты штрафа. Бывает всякое. Мы тоже можем получить письмо от ГИБДД позже. 5 июня, например, был сильный сбой в системе и в итоге масса штрафов утеряна.

Многие рассчитывают на госуслуги. Но там тоже не все штрафы появляются. Самое правильное – установить приложение штрафы ГИБДД. В нем вы сразу увидите уведомление с фотографией, местом, где вы нарушили.

Возвращаясь к ситуации с женщиной, которая обратилась в вашу редакцию: доставку писем ей мы поставили на особый контроль.