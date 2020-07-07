Почему льготникам не приходит компенсация расходов на оплату ЖКУ?

В редакцию “РВС” массово поступают вопросы от жителей, которые относятся к льготным категориям граждан.

Вопрос один: почему за последние несколько месяцев не приходила компенсация расходов на оплату ЖКУ?

“Я ветеран труда. До этого была компенсация за воду, энергию, газ. С апреля почему-то перестали платить. Уже принесли пенсию за июнь – опять компенсации нет”, – рассказала женщина из Новотитаровской.

В социальных сетях люди тоже регулярно задают вопросы:

“Почему в мае и июне не перечислили компенсацию за коммуналку? Почему инвалиды и ветераны в прошедшем месяце остались без выплат?”

В соцзащите Динского района рассказали следующее.

Как производится компенсация?

С 1 мая 2019 года компенсация расходов на оплату коммунальных услуг производится в размере 50 % от всего объема потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов их потребления.

Кому положена компенсация?

Только самому льготнику. На членов семьи не распространяется (кроме семей с детьми-инвалидами и семей ветеранов ВОВ). Но они тоже играют определенную роль.

При расчете компенсации учитываются все члены семьи, которые зарегистрированы в доме. Даже если они там не проживают. Если человек по паспорту зарегистрирован по данному адресу, значит, он учитывается.

Оплата коммунальных услуг в семье делится на всех тех граждан, которые прописаны.

Например, живут, согласно документам, в доме 6 человек. Оплата за коммунальные услуги – на шестерых, и только от одной шестой берется 50 %. Но не выше установленного норматива.

Допустим, вы оплатили все коммунальные услуги, у вас получилось в месяц 2 тысячи рублей. А прописаны 5 человек. Вот эти 2 тысячи мы должны разделить на 5. Соответственно, 400 рублей остается. От 400 рублей 50 % – это всего 200 рублей. А по нормативу наперед заплатили, например, 3000. И вот эти остальные 2800 будут удерживаться.

Какой принцип выплаты?

Соцзащита всегда платит компенсацию авансом в начале месяца.

Например, сейчас начался июль, льготнику заплатили, предположим, 1000 рублей (цифры придуманные). Специалисты заранее не знают, сколько в доме, где проживает льготник, потратят денег за июль. Но авансом уже за июль 1000 заплатили. Потом приходит конец месяца. Поставщики коммунальных услуг дают цифры соцзащите, кто сколько заплатил за КУ. И выясняется, что по факту потратили не 1000, а только 400 рублей. Значит, 600 рублей, которые заплатили, – это переплата льготнику. И она удерживается из последующих выплат.

Излишне выплаченная сумма компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, например, за март 2020 года засчитана в счет компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в мае 2020 года, за апрель 2020 года – в июне 2020 года и т. д.

Почему люди сейчас ничего не получают?

Основная причина заключается в том, что переплата сформировалась у людей в последний месяц отопительного периода. Размер компенсации в отопительный период в разы больше, чем вне отопительного. В последний отопительный месяц, образно говоря, люди получают полторы-две тысячи за компенсацию, а начиная в первый месяц неотопительного – 350 рублей. Предположим, у людей сформировалось удержание 1300-1500 рублей, а в следующий месяц им положена компенсация только 350 рублей. 350 рублей за месяц полторы тысячи не перекроют, поэтому они удерживаются.

Граждане вправе самостоятельно представить сведения, подтверждающие оплату за коммунальные услуги, рассчитанную исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенных по показаниям приборов учета.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной защиты населения в Динском районе по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55.

Тел.: 6-16-40, 6-50-68, 6-58-97.