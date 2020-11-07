Почему мошенники звонят и бросают трубку? Ответ эксперта

Некоторые сталкиваются с такой ситуацией: на дисплее телефона высветился звонок с неизвестного номера, еще не успели взять трубку или только нажали “Ответить”, как на другом конце провода уже сбросили.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью радио Sputnik рассказал, что мошенники таким образом пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы. Так они выявляют тех абонентов, которые готовы перезвонить.

"Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок. Кроме того, когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но, тем не менее, один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают", – рассказал специалист.

В таких ситуациях есть два способа защититься от телефонных мошенников. Просто не перезванивать или использовать специальные программы, которые показывают, что звонок идет от спамера или от автодозвонщика.