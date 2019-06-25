Почему не работает фонтан в Красносельском?

В селе Красносельском еще в 2010 году реконструировали фонтан в центральном парке. Раньше люди разных возрастов проводили там свой досуг, но на протяжении двух лет некогда красивый фонтан не работает. Причина – вандализм. Сооружение из камня с отколотыми частями «гармонично» стоит в центре аллеи, вокруг то и дело посетители бросают мусор, а любители орудовать баллончиками с красками оставили на конструкции свои «автографы».

И все же от людей, любящих прогулки по парку, довольно часто можно услышать вопрос: когда же починят фонтан?

Как сообщил глава села Красносельского Михаил Кныш, пока средств для реконструкции фонтана нет, так как существуют и другие проблемы. Например, дорожные знаки, которые погнули, поломали, за это в администрацию поступило предписание от ГИБДД со штрафом.

«Вот кому мешает знак, запрещающий въезд грузовому автомобилю? Взяли и развернули его в другую сторону, кто это делает?» – недоумевает глава села.

Ситуация с фонарями в парке не лучше, да и с аллеями тоже. Совсем недавно здесь заменили плафоны, но уже половина лампочек не горит, скамейки поломаны. Даже возле памятника Ленину унесли плитку, а через арку в парк заезжают машины.

По словам главы, все делается для жителей, и хотелось бы, чтобы они бережно относились к преобразованиям в поселении.

Молодежь по вечерам вырывает лавочки и ставит в круг, а под конец посиделок оставляет после себя мусор, не донеся до урны. Наверное, если бы люди берегли то, что имеют, не пришлось бы так часто менять фонари, перекладывать плитку, а фонтан служил бы по сегодняшний день.

Гоарик Карапетян