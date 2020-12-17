Почему не работает новый светофор на улице Красной

В станице Динской на пересечении улиц Красной и Калинина установлены светофоры. Однако периодически они выключены. Люди и дети не могут привыкнуть к режиму его работы.

Как объяснили в «Краснодаравтодор», из-за перепадов напряжения светофор переходит в аварийный режим: он либо моргает желтым, либо выключается совсем.

Заместитель руководителя «Краснодаравтодор» Азамат Артюх сообщил: «На данном светофорном объекте проводятся пусконаладочные работы по подключению его к линии электроснабжения, которые будут завершены в начале 2021 года».

Если не работают светофоры по улице Красной, можно оставить заявку дежурному «Краснодаравтодора» по телефону 8(861)268-35-98 или подрядчику ДСУ-1 по номерам: 8(861)237-58-49, 8(989)280-16-72.