Почему не работает новый светофор на улице Красной

Почему не работает новый светофор на улице Красной

Почему не работает новый светофор на улице Красной

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11 часов назад АвтодорГазета РВСДинскаяДинской районДСУ-1КраснодаравтодорНе работает светофорНовости Динского районаПДДСветофорСветофор на КраснойУлица КалининаУлица Красная

В станице Динской на пересечении улиц Красной и Калинина установлены светофоры. Однако периодически они выключены. Люди и дети не могут привыкнуть к режиму его работы. 

Как объяснили в «Краснодаравтодор», из-за перепадов напряжения светофор переходит в аварийный режим: он либо моргает желтым, либо выключается совсем.

Заместитель руководителя «Краснодаравтодор» Азамат Артюх сообщил: «На данном светофорном объекте проводятся пусконаладочные работы по подключению его к линии электроснабжения, которые будут завершены в начале 2021 года».

Если не работают светофоры по улице Красной, можно оставить заявку дежурному «Краснодаравтодора» по телефону 8(861)268-35-98 или подрядчику ДСУ-1 по номерам: 8(861)237-58-49, 8(989)280-16-72.

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