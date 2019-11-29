Почему не всегда удается попасть в кино по пригласительному?

Киноцентр «40 лет Победы» в станице Динской является одним из немногочисленных мест района, где люди могут провести свой досуг — посмотреть новые фильмы, пообщаться с друзьями.

Кроме стандартных билетов, в кино есть система пропуска по пригласительным, которые разыгрываются, в том числе, и в конкурсах «РВС». По ним можно попасть на фильм со второй недели его проката.

Но недавно динчанка пожаловалась в редакцию на то, что не попала на киносеанс по пригласительным, которые они с семьей получили за участие в конкурсе ко Дню семьи. «В итоге мы с детьми остались очень расстроены, ведь хотели попасть на фильм», - говорит женщина.

Чтобы разобраться в ситуации, журналист «РВС» пообщалась с сотрудниками кинотеатра. Они рассказали, показ фильма может осуществляться только согласно меморандума*, в котором прописываются все условия его проката. Для каждой киноленты существует свой меморандум.

Кинотеатр не имеет права проводить киносеанс, если на него не проданы билеты.

Если у вас есть на руках пригласительный, то, прежде, чем идти в кино, позвоните в кассу по телефону 8 (86162) 6-13-68, чтобы уточнить, проданы ли билеты на данный сеанс и состоится ли он.

«Кинотеатр является бюджетным учреждением, и имеет ограниченный бюджет. Поэтому попросту не можем позволить себе допускать убытки.

Мы всячески стараемся иди на встречу зрителям. Например, проводим акцию для многодетных семей. Каждый день до 16.00 им предоставляется скидка 30% на каждый билет, при предъявлении документа, подтверждающего статус семьи.

Для коллективных школьных показов билеты продаются по минимальной цене — 100-150 рублей.

Также часто проводим благотворительные киносеансы для льготных категорий населения», - объяснила директор киноцентра «40 лет Победы» Раиса Колоколова.





* Меморандум – это документ, в котором изложены требования кинопрокатной компании относительно показа того или иного фильма.