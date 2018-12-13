Почему пациентку динского стационара забыли забрать из города?

В редакцию «РВС» обратилась женщина из Нововеличковской. Она сетовала на работников скорой помощи.

«Я заболела пневмонией, лечилась в динском стационаре, – рассказывает бывшая пациентка. – На десятый день моего лечения утром зашел доктор и сказал, что меня повезут в Краснодар на консультацию к специалисту. Еще он сказал, что скорая помощь отвезет меня, я пройду доктора, сдам анализы и скорая помощь привезет меня назад в стационар. И мы поехали. Не доезжая до города, фельдшер сказала: «Мы вас привезем, оформим и оставим, а вы как все пройдете, позвоните в Динскую на скорую помощь и вызовите машину». Я не согласилась, доктор мне говорил по-другому».

Фельдшер позвонила своему руководству, ей сказали оставить пациентку и вернуться назад. Женщина попросила медработника написать свои фамилию и имя. Медработник оставила ее возле кабинета врача и написала записку с номером телефона подстанции и своим именем.

«Я диабетик, гипертоник, инвалид III группы, с хрипящей пневмонией осталась одна. Освободилась через час. Дозвониться по телефону у меня не получилось, я хрипела, как утка, пропал голос. Я позвонила невестке и кое-как объяснила ситуацию. Она позвонила в Динскую, ей сказали: «Выезжаем», но так никто и не приехал», – продолжает женщина.

В 19.00 больница закрывалась и пациентке с температурой пришлось выйти на улицу. В итоге из города ее забрал сын, которому пришлось бросить работу.

В Динской ЦРБ прокомментировали случившееся: «Администрацией БУЗ МО Динской район «Центральная районная больница» внимательно рассмотрено обращение о работе скорой медицинской помощи.

Пациентка Ч. направлена бригадой скорой медицинской помощи на консультацию в ГБУЗ «Онкологический диспансер» 2.11.2018 г. в связи с заподозренным онкологическим заболеванием.

Согласно анализу интенсивности работы бригад скорой медицинской помощи и данным системы навигационного наблюдения «ГЛОНАСС» 2.11.2018 г. в период с 8 ч. до 20 ч. норматив нагрузки на бригады СМП был превышен в 1,5 раза и составлял 75 вызовов, из которых 32 вызова к пациентам, нуждающимся в госпитализации в стационар. Среднее время обслуживания вызова составляет 45 мин. Кроме того, 2.11.2018 г. были осуществлены 7 транспортировок пациентов в краевые медицинские учреждения, длительность проводимых консультаций при направлении пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 3–4 часа. Тем не менее даже при условии интенсивной нагрузки в соответствии с требованиями российского законодательства в сфере здравоохранения медицинское учреждение обязано предоставить транспортные услуги пациентам, направляемым из стационара в другие лечебные учреждения.

Администрацией больницы принесены извинения пациентке и заявителю, указанный случай разобран на планерном совещании медицинских работников отделения скорой медицинской помощи. К виновному лицу применены меры дисциплинарного взыскания и экономического воздействия».