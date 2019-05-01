Почему по улице Дружбы в Динской весь день отключают свет?

1 Мая 2019-го года в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители улицы Дружбы в станице Динской.

- У нас сегодня несколько раз отключали электричество. За час – раз семь. И это в праздник! Сейчас вообще без света сидим. Что происходит?».

Жители обратились в единую диспетчерскую службу Динского района на номер 8(861)6-12-01. Там ответили, что неизвестно, когда дадут электричество на улицу Дружбы, но все инстанции поставлены в известность о сложившейся ситуации, в том числе и глава поселения.

Как стало известно «РВС», линия принадлежит некой компании, которая от нее отказалась. Электроэнергией улицу снабжает подстанция, находящаяся на территории сахарного завода, а вот саму линию обслуживать некому.

Как пояснила диспетчер, потребителям необходимо срочно написать коллективное письмо и добиваться, чтобы линию взяла на баланс другая компания.

Жители улицы сообщают, сто электричества по прежнему нет, но работы на линии ведутся.

«РВС» будет следить за развитием ситуации.