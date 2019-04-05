Почему расформировали Динской духовой оркестр?

В редакцию газеты «РВС» обратился коллектив народного духового оркестра станицы Динской, который был расформирован 14 июня 2016 года. Как считают музыканты, с коллективом поступили незаслуженно и несправедливо, ведь он являлся визитной карточкой Динского района.

Духовой оркестр образовался в 2002 году, тогда и получил звание народного. За 14 лет его существования, как вспоминают участники коллектива, ни одно мероприятие не проходило без «духовиков». 9 Мая никто не мог даже представить без марша в исполнении духового оркестра, для ветеранов это было особо приятно и гордо. Выступали музыканты по всему Динскому району, а также достойно защищали его честь на различных конкурсах и концертах.

Но в июне 2016 года, как рассказал Александр Ананьин – участник коллектива, им раздали бланки, на которых уже было напечатано заявление на отпуск с последующим увольнением.

«Нас просто вынудили подписать: по собственному желанию», – говорит музыкант.

На следующий день после этого участники оркестра написали коллективное обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой возродить деятельность коллектива: «Учитывая тяжелое финансовое положение в нашей стране, мы не просим вернуть нам всем ставку, которую мы получали до нового года. Но хотя бы нас оставили на 0,5 ставки до лучших времен, чтобы сохранить коллектив. На сегодняшний день наш оркестр состоит из 13 человек: одного дирижера – заслуженного артиста России и Кубани и двенадцати музыкантов».

По поручению губернатора, его заместитель Анна Минькова 5 июля пригласила участников коллектива на прием, где было принято решение, что оркестру быть.

Уже на следующий день музыкантов пригласил глава района Сергей Жиленко. Им объявили, что с осени они вернутся на пол ставки, а с нового года — на ставку.

28 июля 2016 года администрация Динского района письменно ответила, что на совещании было принято решение обратиться в Совет Динского сельского поселения с просьбой выделить дополнительные средства на содержание народного духового оркестра.

Также в документе указано, что участники коллектива смогут вернуться к работе с 1 сентября 2016 года. Оплачиваться каждому артисту будет по 0,5 ставки.

В феврале 2017 года в отделе культуры района коллективу оркестра сообщили: «Финансирование станет возможным после реорганизации клубных учреждений МО Динской район. Окончательный срок реорганизации – сентябрь 2017 года».

Так и не дождавшись восстановления, музыканты обратились к вице-губернатору Анне Миньковой, изложив все вышеперечисленные факты, и попросили вмешаться в ситуацию, помочь «решить затянувшийся вопрос окончательно».

В ноябре 2017 года районная администрация направила ответ участнику коллектива Александру Ананьину, где было указано, что в связи с дефицитом бюджета невозможно восстановить коллектив за счет района. Но чиновники направили письмо о рассмотрении возможности выделения дополнительных средств для восстановления оркестра в администрацию Динского сельского поселения. В последней денег на содержание оркестра тоже не оказалось.

Участники духового народного оркестра теперь работают в других сферах – кто где смог найти себя. Но они не теряют надежду собраться снова всем вместе и возродить былую славу коллектива. Музыканты мечтают вновь радовать жителей Динского района своими выступлениями.

Коллектив знают и любят многие, например, директор культурно-досугового центра станицы Старомышастовской Виктор Мисевич отмечает следующее: «Очень сожалею, что оркестра больше нет. И не только я сожалею. Оркестр был шикарен. Он завоевывал призовые места на межмуниципальном фестивале-конкурсе «В городском саду играет...» Надеюсь, они нас еще порадуют».

Коллектив духового оркестра уже почти три года борется за возобновление своего существования.

«Было бы целесообразно, если бы мы принадлежали Динскому району, а не поселению, ведь выступаем по всей его территории, в разных населенных пунктах. Да и бюджет районной администрации сможет себе позволить затраты на нас, в отличие от поселенческого», – считает Александр Ананьин.

«РВС» направила официальные запросы в районную и сельскую администрации, где попросила пояснить, возможно ли возобновление деятельности духового оркестра.

В сельском поселении пояснили, что что в связи с поэтапным повышением уровня средней зарплаты в учреждениях культуры (согласно указу Президента) является невозможным расширить нынешний штат сотрудников. Динское поселение не является дотационным, поэтому за счет собственных средств нет возможности дополнительно содержать на балансе духовой оркестр.

Ответа от районной администрации «РВС» пока не получила.