Почему убрали банкоматы в Южном и Динской?

Многих жителей Динского района беспокоит демонтаж банкоматов Сбербанка. В нашу редакцию поступает очень много вопросов. В поселке Южном проживает порядка 8500 человек, которые остались без отделения ПАО «Сбербанк» и без единого банкомата. Для многих это стало проблемой.

В ст. Динской тоже сняли банкоматы на ул. Хлеборобной, Железнодорожной, Красной. Что затруднило выполнение множества банковских операций для населения.

Мы направили запрос в пресс-службу Юго-Западного банка Сбербанка с просьбой объяснить данные мотивы.

«Банк проводит программу по оптимизации сети устройств самообслуживания: перемещение банкоматов в места, наиболее удовлетворяющие потребностям клиентов и максимально отвечающие требованиям безопасности», – пояснили там.

Нам объяснили, что устройства, ранее установленные в станице Динской на ул. Хлеборобной, ул. Железнодорожной и в торговом доме «Остапенко» на ул. Красной, были демонтированы из-за низкого числа совершаемых клиентами операций. При этом в радиусе 500 метров находятся 3 банкомата (ул. Советская, 7, ул. Красная, 73 и ул. Красная, 89).

В поселке Южном запланирована установка банкомата: место размещения устройства выбрано и находится на согласовании. Ближайшие устройства самообслуживания расположены по адресам: г. Краснодар, Ейское шоссе, 40 (магазин «Магнит») и г. Краснодар, ул. Целиноградская, 12 (магазин «Магнит»).

Работа офиса банка в поселке Южном приостановлена из-за возникших проблем с cоарендатором. На данный момент в поселке отсутствует альтернативное и подходящее для банка помещение. Также в 2019 году открыт новый офис Сбербанка по адресу: Краснодар, пос. Березовый, ул. Целиноградская, 6а. Расстояние между поселками Березовым и Южным составляет 3,5 км.



